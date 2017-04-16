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Луческу: «Могли сыграть со „Спартаком“ вничью, но большего „Зенит“ не заслужил»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Луческу Мирча
Сегодня, 22:23 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

В эфире телеканала «Наш футбол» наставник «Зенита» Мирча Луческу признался, что его команда не заслужила победу в матче со «Спартаком»:

«Первый тайм мне не понравился, было много невынужденных потерь. Во втором тайме играли намного лучше, но с определённой долей риска. Мы отыгрались и могли забить ещё. Хороший момент был у Шатова. Пробей он в дальний угол, а не ближний, всё бы изменилось. Был момент и у Дзюбы. 

Второй тайм мы провели совсем по-другому. Судя по тому, как протекала игра, могла быть ничья. Но не думаю, что мы заслужили больше ничьей».

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