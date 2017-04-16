Луческу: «Могли сыграть со „Спартаком“ вничью, но большего „Зенит“ не заслужил»
Сегодня, 22:23 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
В эфире телеканала «Наш футбол» наставник «Зенита» Мирча Луческу признался, что его команда не заслужила победу в матче со «Спартаком»:
«Первый тайм мне не понравился, было много невынужденных потерь. Во втором тайме играли намного лучше, но с определённой долей риска. Мы отыгрались и могли забить ещё. Хороший момент был у Шатова. Пробей он в дальний угол, а не ближний, всё бы изменилось. Был момент и у Дзюбы.
Второй тайм мы провели совсем по-другому. Судя по тому, как протекала игра, могла быть ничья. Но не думаю, что мы заслужили больше ничьей».
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Он со следующего сезона красно-белым будет!!!!
Ты не в курсе,кто там буянит?
Луческу, ты феерический "цыган."
И слишком много сказано лишних слов до сего момента.
Но всё равно молодец.Лучше поздно,чем никогда.