Каррера: «Мы радуемся победе над „Зенитом“, но впереди еще много игр»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы над «Зенитом»:

«Безусловно, мы оставили много эмоций. Это была отличная игра против хорошей команды. У нас внутри было что-то большее, чтобы выиграть, и мы выиграли. Мы сыграли в ту игру, которую подготовили. Во втором тайме было немного сложно, потому что мы сели в оборону. У „Зенита“ есть отличные игроки, которые затруднили нам жизнь. Несмотря на это, мы выиграли.

Промес? Он сыграл отличный матч. Я люблю говорить о команде. Без команды Промес не сможет сделать всё. Мы радуемся сегодняшней победе, но уже в субботу нас ждёт „Ростов“. Мы должны продолжать играть каждый матч, не думая, что победили. Чемпионат ещё не выигран».