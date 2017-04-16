Каррера: «Мы радуемся победе над „Зенитом“, но впереди еще много игр»
Сегодня, 22:19 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от победы над «Зенитом»:
«Безусловно, мы оставили много эмоций. Это была отличная игра против хорошей команды. У нас внутри было что-то большее, чтобы выиграть, и мы выиграли. Мы сыграли в ту игру, которую подготовили. Во втором тайме было немного сложно, потому что мы сели в оборону. У „Зенита“ есть отличные игроки, которые затруднили нам жизнь. Несмотря на это, мы выиграли.
Промес? Он сыграл отличный матч. Я люблю говорить о команде. Без команды Промес не сможет сделать всё. Мы радуемся сегодняшней победе, но уже в субботу нас ждёт „Ростов“. Мы должны продолжать играть каждый матч, не думая, что победили. Чемпионат ещё не выигран».
Другие материалы по теме:
22:34 Дзюба: «Гонка закончилась» 55
Или войдите через
В нашем случае, скромность Чемпионство берет!!!
.....Попова нужно продавать.....
Впереди день рождения и Ростов..........
На такой Спартак приятно смотреть... чёрт побери, игра поставленная!!!
Да чемпионат фиг с ним,без разницы,о каждый год чемпионат,надо еще работать,работать и работать.
Верно ! Еще немного, еще чуть-чуть.