Дзюба: «Гонка закончилась»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил «Спартаку» гол уже в четвертом матче подряд, но это не помогло питерской команде добыть хотя бы ничью. Игроку нечего было сказать после матча, но краткий итог он все-таки подвел:

«Гонка закончилась!»

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Спартака», а отрыв «красно-белых» от «Зенита» увеличился до 11 очков.