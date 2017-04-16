Рейтинг@Mail.ru

Дзюба: «Гонка закончилась»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Дзюба Артём
Сегодня, 22:34 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил «Спартаку» гол уже в четвертом матче подряд, но это не помогло питерской команде добыть хотя бы ничью. Игроку нечего было сказать после матча, но краткий итог он все-таки подвел:

«Гонка закончилась!»

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Спартака», а отрыв «красно-белых» от «Зенита» увеличился до 11 очков.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 23:16
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:10
ответ пользователю spartak kursk (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 23:04
ответ пользователю ДикийТип (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 23:04
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 23:01
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 23:01
ответ пользователю Евгений Перфильев (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 23:00, редактировал Сегодня 23:01
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 23:00
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:59
ответ пользователю ДикийТип (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 22:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:57
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 22:55
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 22:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:53
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:52
ответ пользователю ДикийТип (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 22:52
, чтобы видеть комментарии
  10
Сегодня 22:51
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 22:51
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 22:51
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 22:48
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 22:46
, чтобы видеть комментарии
  14
Сегодня 22:44
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 22:44
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 22:44
, чтобы видеть комментарии
  6
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
22:52 Луческу: «Речь о чемпионстве „Зенита“ уже не идет. Будем биться за Лигу чемпионов» 41
22:47 Шатов: «Никакого интервью. И так на пороховой бочке живу» 17
22:28 Мутко: «„Спартак“ и „Зенит“ показали футбол европейского уровня» 40
22:23 Луческу: «Могли сыграть со „Спартаком“ вничью, но большего „Зенит“ не заслужил» 42
22:19 Каррера: «Мы радуемся победе над „Зенитом“, но впереди еще много игр» 27
20:58 Ротенберг: «Спасибо Сёмину, что позволил мне дебютировать» 8
20:08 Семин: «У „Локомотива“ были большие проблемы в матче с „Арсеналом“» 4
19:58 Луческу: «Надеюсь, команды покажут зрелищную игру и все получат удовольствие» 12
19:55 Каррера: «Матч с „Зенитом“ - важный, но не ключевой» 5
18:30 Абакумов: «Неожиданный гол в конце матча с „Тереком“ - наша награда» 5
все материалы по этой теме
Турниры