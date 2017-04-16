Дзюба: «Гонка закончилась»
Сегодня, 22:34 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил «Спартаку» гол уже в четвертом матче подряд, но это не помогло питерской команде добыть хотя бы ничью. Игроку нечего было сказать после матча, но краткий итог он все-таки подвел:
«Гонка закончилась!»
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Спартака», а отрыв «красно-белых» от «Зенита» увеличился до 11 очков.
Другие материалы по теме:
Или войдите через
У "Краснодара" есть желание догнать и перегнать "Зенит".
У "Краснодара" есть желание догнать и перегнать "Зенит".
Табор, а не команда!
Бомбите по-тихому там :)
Пускай в болоте своём гниёт дальше,гонщик,трофейщик...игрочище!)))
а вы приобретать где обещанных 6 очков .
дзюба в очереди за трофеями.
и это однозначно, а это деревяшка
Призы, титулы и трофеи, прямо таки прут.
чисто вспомню несколько матче: жилина 3-0, спортинг 3-1, барса 2-3,