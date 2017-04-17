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Дибала сможет сыграть с «Барселоной»

Матч: БарселонаБарселона-:-ЮвентусЮвентус
Начало матча: 19.04.2017, 21:45
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: события, Дибала Пауло
Сегодня, 09:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, сможет сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

Форвард травмировал лодыжку в столкновении с Салли Мунтари во время игры Серии А с «Пескарой» (2:0). У Дибалы было диагностировано небольшое растяжение связок правой лодыжки, и футболист покидал стадион с фиксирующей повязкой на ноге.

Тем не менее в стане «Юве» уверены, что аргентинец будет готов к выезду на «Камп Ноу».

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