Дибала сможет сыграть с «Барселоной»
Сегодня, 09:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, сможет сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Форвард травмировал лодыжку в столкновении с Салли Мунтари во время игры Серии А с «Пескарой» (2:0). У Дибалы было диагностировано небольшое растяжение связок правой лодыжки, и футболист покидал стадион с фиксирующей повязкой на ноге.
Тем не менее в стане «Юве» уверены, что аргентинец будет готов к выезду на «Камп Ноу».
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В футболе не место командам, которых в наглую тащат разного рода Евребе и АЙТЕКИНЫ....!
Такой футбол миру не нужен...!
В футболе не место командам, которых в наглую тащат разного рода Евребе и АЙТЕКИНЫ....!
Такой футбол миру не нужен...!
Осталось легко оформить выход в 1/2.
Давай синьора делай смело.
В футболе не место командам, которых в наглую тащат разного рода Евребе и АЙТЕКИНЫ....!
Такой футбол миру не нужен...!