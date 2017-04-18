Агент: «Ари точно не вернётся в „Краснодар“»

Оливер Кабрера - агент нападающего Ари, выступающего на правах аренды за «Локомотив», дал понять, что форвард не вернется в «Краснодар», несмотря на наличие действующего контракта до лета 2019 года:

«Ари точно не вернется в „Краснодар“.

Останется ли он в „Локомотиве“? Пока не могу сказать, шансы на это 50 на 50, но мы пока не беседовали на эту тему с руководством команды. При этом игрок имеет еще несколько вариантов продолжения карьеры, которые пока не могу озвучить».