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Каррера: «Горжусь своими воинами!»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Каррера Массимо
Сегодня, 18:44 | Источник: instagram.com | Редакция: Роман Мельник

Наставник московского «Спартака» Массимо Каррера на своей странице в Instagram поделился радостью от победы над «Зенитом»:

«Моя команда, наши болельщики и наш символ - „Спартак“. Мне очень повезло быть частью этой семьи. Горжусь своими воинами!»

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