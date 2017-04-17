Каррера: «Горжусь своими воинами!»

Наставник московского «Спартака» Массимо Каррера на своей странице в Instagram поделился радостью от победы над «Зенитом»:

«Моя команда, наши болельщики и наш символ - „Спартак“. Мне очень повезло быть частью этой семьи. Горжусь своими воинами!»