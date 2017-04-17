Каррера: «Горжусь своими воинами!»
Сегодня, 18:44 | Источник: instagram.com | Редакция: Роман Мельник
Наставник московского «Спартака» Массимо Каррера на своей странице в Instagram поделился радостью от победы над «Зенитом»:
«Моя команда, наши болельщики и наш символ - „Спартак“. Мне очень повезло быть частью этой семьи. Горжусь своими воинами!»
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А псевдо знатоки, вроде КЭПА санчо пансы есть везде.
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Ну и молодец! Дальше то что? Скажи спасибо судьям, которые в этом сезоне вносят свое слово в лидерство Спартака)
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бомбит, броу? со след сезона "с детства за Спартак"???
Респект!
Игроки "Зенита" тоже хотели бы, чтобы тренер их так величал.
Но Мирча Луческу, за вчерашнюю игру, фактически назвал их тряпками.