Маурисио: «Я очень рад быть частью „Спартака“»

Защитник «Спартака» Маурисио остался в запасе во время матча с «Зенитом». Однако игрок не огорчается и ждет своего шанса:

«Всегда, особенно в больших матчах, мое главное желание - быть на поле и помогать своей команде. Но только бог решает, что получится, а что нет. Я ежедневно над собой работаю, чтобы быть готовым в тот момент, когда меня вызовут. И я готов!

Сейчас я очень рад быть частью „Спартака“, а еще сильнее рад за моего друга Фернандо, который просто отлично справляется. Команда заслужила похвалу за то, что она оставила на поле все свои силы. Вот как мы можем достичь самой высокой цели! Мы - „Спартак“».