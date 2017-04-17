Рейтинг@Mail.ru

Шашков: «Если не будет закулисных моментов, у „Крыльев Советов“ все получится»

Матч: АнжиАнжи1 : 3Крылья СоветовКрылья Советов
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Крылья Советов
Сегодня, 18:08 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Находившиеся в зоне вылета «Крылья Советов» в субботу на выезде обыграли «Анжи», увеличив свои шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков считает, что у команды получится остаться в Премьер-Лиге:

«Победа над „Анжи“ очень важна, она нужна была ребятам в психологическом плане. Команда играет, футболисты стараются, но не хватало мелочей, а именно результата, и наконец, он случился. Впереди у нас важные матчи в плане турнирной борьбы - с „Арсеналом“ и „Оренбургом“, и выигрыш у махачкалинцев должен раскрепостить ребят».

Не стоит загадывать, какое место в итоге мы можем занять. Теперь нужно в каждой игре выкладываться по максимуму, как это было с «Анжи». А я уверен, что так и будет. Если не будет закулисных моментов, то все у нас должно получиться".

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
17:22 Фото Промес - болельщикам «Спартака»: «Ваша поддержка вчера была просто супер!» 13
17:11 Таски: «Спасибо болельщикам „Спартака“ за захватывающую дух атмосферу!» 4
15:01 Симонян: «Может, Промес так полюбил „Спартак“, что проведет в нем всю карьеру?» 39
13:51 Титов: «На месте Промеса я бы остался в „Спартаке“ до ЧМ-2018» 128
09:37 Широков: «Увольнение Луческу по окончании сезона было бы логичным» 47
09:12 Кобелев: «Представляю, как чемпионство „Спартака“ воспримут в Петербурге» 112
08:45 Калиниченко: «„Зенит“ разболтан во всех линиях» 21
08:12 Горлукович: «„Зенит“ превращается в середняка» 84
00:36 Луческу: «Я не смог построить команду и не собираюсь перекладывать ответственность» 190
Вчера
23:54 Мостовой: «„Спартак“ будет чемпионом и теперь может играть в свое удовольствие» 40
все материалы по этой теме
Турниры