Шашков: «Если не будет закулисных моментов, у „Крыльев Советов“ все получится»

Находившиеся в зоне вылета «Крылья Советов» в субботу на выезде обыграли «Анжи», увеличив свои шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков считает, что у команды получится остаться в Премьер-Лиге:

«Победа над „Анжи“ очень важна, она нужна была ребятам в психологическом плане. Команда играет, футболисты стараются, но не хватало мелочей, а именно результата, и наконец, он случился. Впереди у нас важные матчи в плане турнирной борьбы - с „Арсеналом“ и „Оренбургом“, и выигрыш у махачкалинцев должен раскрепостить ребят».

Не стоит загадывать, какое место в итоге мы можем занять. Теперь нужно в каждой игре выкладываться по максимуму, как это было с «Анжи». А я уверен, что так и будет. Если не будет закулисных моментов, то все у нас должно получиться".