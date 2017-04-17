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Карпин: «Луческу признал „Спартак“ чемпионом. Это слова адекватного человека»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Карпин Валерий
Сегодня, 20:08 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин в эфире программы «Тотальный разбор» оценил ход поединка «красно-белых» и «Зенита»:

«„Спартак“ вышел на игру со схемой „4-4-2“, и в нападении действовали Джано и Промес. „Зенит“ начал активно, и уже в самом начале гости могли выйти вперёд. „Спартак“ оставлял зоны, которые соперник мог использовать, но не использовал. В одном из эпизодов Смольников ворвался в зону, и возник спорный момент, когда мяч попал в руку Комбарову. По идее, должен был назначаться пенальти. 

Во втором тайме мало что изменилось. Только „Спартак“ со временем стал отходить в оборону, но „Зенит“ это никак не использовал. Делая эти гандбольные передачи, команда Луческу просто теряла мяч. В концовке они провели хорошую атаку, которую разогнал Шатов, однако Дзюба не смог ничего из неё выжать. У „Зенита“ порой опорники не успевали вернуться, и было видно, что „Спартак“ превосходит оппонента в агрессии и движении. В единоборствах красно-белые переиграли на голову соперника. Проблемы были у обеих команд, но „Спартак“ абсолютно заслуженно победил. 

Каррера говорит, что праздновать рано и впереди семь матчей, — это работа тренера. Он не хочет, чтобы его команда расслаблялась, и любой тренер на его месте сказал бы то же самое. А Луческу сказал обратное — что уже надо поздравлять „Спартак“ с чемпионством. Это слова адекватного и сильного человека. Возможно, Мирча одновременно пытается расслабить соперника, и кто-то действительно может расслабиться».

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