Калитвинцев: «Задача „Динамо“ еще не выполнена»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после победы над «Сибирью» признал, что расслабляться московской команде пока рано:

«Нацелили ребят на то, чтобы со стартового свистка показать, что мы сюда приехали побеждать, потому что многие почему-то решили, что мы банкетировали и расслаблялись. Нет, наша задача - занять первое место, и она ещё не выполнена. Тем не менее, пропустили быстрый мяч. После этого мы контролировали игру и успокоились, благодаря забитым мячам. Довели матч до победного результата, хотя, ведя в счёте, нужно более спокойно контролировать мяч, а мы давали сопернику проводить опасные атаки, и всё могло завершиться иначе. Нельзя доигрывать матч - нужно играть до финального свистка. Ребята молодцы, что показали характер и выполнили то, о чём мы их просили.

С чем связаны замены? У Калугина лёгкое сотрясение, Кузьмину будут делать снимок, а Белоруков не совсем вошёл в игру, и мы дали сыграть на родине Рыкову».