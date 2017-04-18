Бубнов: «Думаю, с таким составом „Динамо“ будет в середине РФПЛ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что нынешний состав «Динамо» позволяет команде рассчитывать на место в середине турнирной таблицы РФПЛ в следующем сезоне:

«С таким составом „Динамо“, думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ. Костяк этой команды составляют игроки, которые уже играли в РФПЛ».

Бубнов также отметил, что «Динамо» будет не хватать полузащитника Романа Зобнина, прошлым летом перешедшего в «Спартак»:

«Жаль, что нет Зобнина. Он колоссально прибавил. По хорошему можно позавидовать его здоровью, он очень быстро восстанавливается. Судя по всему, ещё и профессионально относится к режиму».

Во вчерашней игре 32-го тура ФНЛ «Динамо» одержало победу над «Сибирью» (3:1).