Бубнов: «Думаю, с таким составом „Динамо“ будет в середине РФПЛ»
Сегодня, 01:55 | Источник: Sportfm.ru | Редакция: Павел Молочный
Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что нынешний состав «Динамо» позволяет команде рассчитывать на место в середине турнирной таблицы РФПЛ в следующем сезоне:
«С таким составом „Динамо“, думаю, будет в середине турнирной таблицы РФПЛ. Костяк этой команды составляют игроки, которые уже играли в РФПЛ».
Бубнов также отметил, что «Динамо» будет не хватать полузащитника Романа Зобнина, прошлым летом перешедшего в «Спартак»:
«Жаль, что нет Зобнина. Он колоссально прибавил. По хорошему можно позавидовать его здоровью, он очень быстро восстанавливается. Судя по всему, ещё и профессионально относится к режиму».
Во вчерашней игре 32-го тура ФНЛ «Динамо» одержало победу над «Сибирью» (3:1).
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