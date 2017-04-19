Терри написал прощальное письмо и поблагодарил всех за поддержку

Капитан «Челси» Джон Терри, который летом покинет клуб, оставил на официальном сайте «Челси» прощальное письмо:

«Ранее я с огромным волнением объявил, что этот сезон станет последним для меня в футболке „Челси“. Это было сложнейшее решение в моей жизни, но я всегда старался поступать правильно в правильный момент. И он наступил. Чувствую, что по-прежнему могу регулярно играть, но понимаю, что для „Челси“ мои возможности ограничены. Время новых вызовов.

С самого раннего детства я мечтал стать профессиональным футболистом, и я навеки останусь благодарным „Челси“, моей маме, отцу и брату за то, что в меня поверили и позволили воплотить мечту в реальность.

Я пришел в клуб 14-летним школьником, первый профессиональный контракт подписал в 17 и тогда же провел своей дебютный матч. Я стал свидетелем изменений и эволюции великого футбольного клуба, который всегда меня вдохновлял стремиться проявлять самое лучшее, на что я только был способен.

22 года в клубе изменили мою жизнь. Здесь я чувствовал готовность соревноваться с лучшими, бить рекорд за рекордом, завоевывать трофей за трофеем, и чем чаще мы побеждали, тем сильнее я жаждал новых успехов для себя и для клуба. Эта одержимость сделала из меня успешного капитана „Челси“, и я горжусь тем, что нахожусь в списке с такими легендами, как Рон Харрис, Питер Бонетти, Фрэнк Лэмпард, Джон Коллинз и многими другими.

Спасибо всем моим одноклубникам и тренерам. Мы плечом к плечу прошли множество сражений, и для меня честь быть рядом с вами. Большое спасибо моей прекрасной семье за исключительную любовь и поддержку, которую они всегда проявляли. Отдельное спасибо мистеру Абрамовичу, который в меня поверил, начиная новую эру в клубе.

Свою любовь и привязанность к болельщикам я никогда не смогу выразить словами. Поддержка, которую вы все эти годы выражали мне и клубу, это нечто феноменальное. Мой успех - эта ваша заслуга, вы вдохновляли меня и команду побеждать и выигрывать трофеи.

Носить капитанскую повязку и быть вашим капитаном, без сомнений, одна из вещей, которыми я больше всего могу гордиться в жизни. Надеюсь, что мне удалось отплатить вам своей работой и верностью на протяжении карьеры, и я рассчитываю однажды вернуться в этот великий клуб.

Хочу отметить, что путешествие еще не подошло к концу. Впереди длинный путь, и мы должны завершить его достойно».