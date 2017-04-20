Пике: «„Ювентус“ был лучше „Барселоны“ и заслужил выход в полуфинал»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал ничейный результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:0) и вылет своей команды из турнира:

«То, как „Камп Ноу“ отреагировал на наше поражение, наполняет меня гордостью. Трудно было отыграться с 0:3. Несколько моментов у нас было, но реализовать их не вышло. По мере того, как время шло, вероятность достижения нашей цели снижалась. „Юве“ очень хорошо знает, как надо защищаться, и сегодня они это доказали. Они сыграли в своём стиле и сделали это очень хорошо.

По итогам двух матчей „Ювентус“ был лучше нас и заслужил выход в полуфинал. Я желаю им всего наилучшего и думаю, что они способны выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне».