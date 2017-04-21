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Джано: «Лучше „Ростова“ в России никто не обороняется, он как „Ювентус“!»

Матч: РостовРостов-:-СпартакСпартак
Начало матча: Завтра, 16:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Джано
Сегодня, 04:57 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Спартака» Джано поделился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РФПЛ с «Ростовом»:

«Надо ли вскрывать „Ростов“ и как это сделать? Надо. Постараемся, а там как получится. Нам нечего терять, нужно выигрывать. Если, допустим, забьём быстрый гол, игра сама откроется. Если нет, будет тяжелей. Открытый футбол и смотрится лучше, и вообще намного интереснее. Атака на атаку, можно обыграть кого-то, поймать на подстраховке, – здорово! А вот против Уфы» или «Ростова»…

Но такие матчи тоже нужно уметь играть и выигрывать. Хотя и трудно. Особенно против «Ростова». Лучше в России никто не обороняется, он как «Ювентус»! Пять матчей и не забивали, правда, но я не сказал бы, что впереди у них моментов нет. Против «Краснодара» много было – и у Полоза, и у Азмуна. Просто не забили. Да ещё и сзади на редкость компактно всё.

Надеюсь, ростовские болельщики примут тепло: после того, как ушёл из «Ростова», пока ему не забивал. (Смеётся). Там поменялось много игроков и клубное руководство, но болельщики те же, и никаких проблем с ними никогда не было. Даже наоборот. Вообще с удовольствием вспоминаю год, проведённый в этом городе и в этой команде».

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