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Киву: «Путь „Ювентуса“ напоминает мне путь „Интера“ в 2010 году»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Интер, Киву Кристиан
Сегодня, 14:00 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший защитник «Интера» Кристиан Киву считает, что «Ювентусу» в нынешнем сезоне по силам повторить достижение «Интера» образца 2010 года, когда «нерадзурри» выиграли требл:

«„Ювентус“ уже практически выиграл чемпионат. Пока их путь напоминает мне наш путь в 2010 году.

„Бьянконери“ определенно по силам выиграть Лигу чемпионов, ведь они демонстрируют хороший футбол, а их защита надежна».

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