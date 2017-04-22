Киву: «Путь „Ювентуса“ напоминает мне путь „Интера“ в 2010 году»
Сегодня, 14:00 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший защитник «Интера» Кристиан Киву считает, что «Ювентусу» в нынешнем сезоне по силам повторить достижение «Интера» образца 2010 года, когда «нерадзурри» выиграли требл:
«„Ювентус“ уже практически выиграл чемпионат. Пока их путь напоминает мне наш путь в 2010 году.
„Бьянконери“ определенно по силам выиграть Лигу чемпионов, ведь они демонстрируют хороший футбол, а их защита надежна».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через