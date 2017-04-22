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Де Брюйне: «„Арсенал“ хорошо выступает в Кубке, но завтра это не будет иметь значения»

Матч: АрсеналАрсенал-:-Манчестер СитиМанчестер Сити
Начало матча: Завтра, 17:00
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: мнение, Де Брюйне Кевин
Сегодня, 13:49 | Источник: ФК "Манчестер Сити" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Кубка Англии против «Арсенала»:

«Это полуфинал, тут либо выходишь в финал, либо вылетаешь из турнира. Надеюсь, что нам удастся сыграть хорошо, выйти в финал и завершить сезон с завоеванным трофеем.

„Арсенал“ - очень сложный соперник. Мы играли с ним несколько недель назад. Та встреча закончилась вничью, но мы дважды вели в счете и, пожалуй, должны были побеждать.

У соперника же был не самый лучший период, однако в понедельник они обыграли „Мидлсбро“, и мы знаем, что к полуфиналу они будут готовы не хуже нас. Уверен, нас ждет классный матч между двумя командами, которые показывают хороший футбол.

У „Арсенала“ хорошие показатели выступлений в Кубке Англии в последние годы, но завтра это не будет иметь никакого значения».

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