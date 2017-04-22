Рейтинг@Mail.ru

«Лацио»: «Боимся, что на финише сезона судейство будет благоволить миланским клубам»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Лацио, Интер, Милан
Сегодня, 09:06 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Директор «Лацио» по связям с общественностью Артуро Диаконале намекнул на то, что руководство лиги может желать оставить римский клуб без еврокубков:

«Судейство в матче „Дженоа“ - „Лацио“ разозлило меня, ведь, не считая некоторых частных случаев, мне показалось невероятным, что арбитр не увидел два железных пенальти.

Это заставляет меня думать, что все это связано с приближением концовки чемпионата. „Лацио“ находится в хорошем положении на финише хорошей кампании, и у нас хорошие шансы на возвращение в еврокубки. Но произошедшее вселяет в меня подозрения: а что же случится дальше? Есть причины полагать, что на финише сезона судейство будет благоволить другим командам.

Вероятно, кто-то заинтересован в том, чтобы хотя бы один из миланских клубов попал в еврокубки. Я не понимаю, почему мы должны расплачиваться за результаты китайских клубов, при всем к ним уважении.

Надеюсь, что в последние недели никто и ничто не будет влиять на результаты матчей. Пока это был спокойный сезон, не нужно портить его в оставшиеся туры».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 09:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
08:11 Дешам: «„Ювентус“ создан для победы в Лиге чемпионов» 5
05:50 Дзофф: «„Лацио“ способен помешать „Ювентусу“ выиграть требл» 5
Вчера
23:17 Лихтштайнер: «„Юве“ доволен, что нам не попался „Реал“, но и „Монако“ опасен» 10
21:44 Почеттино: «„Тоттенхэм“ - самый популярный клуб Лондона» 133
20:02 Жардим: «У „Ювентуса“ лучшая защита в Европе» 10
17:58 Йорк: «Темнокожим тренерам не дают даже пройти собеседование» 46
16:50 Эмери отрицает, что он согласовал контракт с «Ромой» 1
16:24 Моуриньо рассчитывает на Руни в отсутствие Ибрагимовича 4
15:16 Директор «Атлетико»: «Надеюсь, сможем достойно попрощаться с „Висенте Кальдерон“» 14
14:58 Бутрагеньо: «„Реалу“ достался самый сложный жребий из возможных» 39
все материалы по этой теме
Турниры