«Лацио»: «Боимся, что на финише сезона судейство будет благоволить миланским клубам»

Директор «Лацио» по связям с общественностью Артуро Диаконале намекнул на то, что руководство лиги может желать оставить римский клуб без еврокубков:

«Судейство в матче „Дженоа“ - „Лацио“ разозлило меня, ведь, не считая некоторых частных случаев, мне показалось невероятным, что арбитр не увидел два железных пенальти.

Это заставляет меня думать, что все это связано с приближением концовки чемпионата. „Лацио“ находится в хорошем положении на финише хорошей кампании, и у нас хорошие шансы на возвращение в еврокубки. Но произошедшее вселяет в меня подозрения: а что же случится дальше? Есть причины полагать, что на финише сезона судейство будет благоволить другим командам.

Вероятно, кто-то заинтересован в том, чтобы хотя бы один из миланских клубов попал в еврокубки. Я не понимаю, почему мы должны расплачиваться за результаты китайских клубов, при всем к ним уважении.

Надеюсь, что в последние недели никто и ничто не будет влиять на результаты матчей. Пока это был спокойный сезон, не нужно портить его в оставшиеся туры».