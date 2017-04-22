Оуэн: «Мне немного жаль Рэшфорда»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Оуэн Майкл, Рэшфорд Маркус, Ибрагимович Златан
Сегодня, 11:33 | Источник: thesportreview.com | Редакция: Антон Белюсь
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что травма форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича может пойти на пользу нападающему «красных дьяволов» Маркусу Рэшфорду:
«Мне немного жаль Рэшфорда, ведь часто можно услышать, как люди говорят, что МЮ сильно зависит от голов Златана, ведь Жозе Моуриньо строил игру команды вокруг шведа.
В результате Рэшфорду приходилось играть то слева, то справа. Внезапно Златан травмируется, Рэшфорд получает шанс сыграть в центре и забивает.
Пока Маркус сыграл не так много матчей. Посмотрим, сможет ли он стать настоящей „девяткой“ на годы вперед, получив постоянную игровую практику».
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