Оуэн: «Мне немного жаль Рэшфорда»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что травма форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича может пойти на пользу нападающему «красных дьяволов» Маркусу Рэшфорду:

«Мне немного жаль Рэшфорда, ведь часто можно услышать, как люди говорят, что МЮ сильно зависит от голов Златана, ведь Жозе Моуриньо строил игру команды вокруг шведа.

В результате Рэшфорду приходилось играть то слева, то справа. Внезапно Златан травмируется, Рэшфорд получает шанс сыграть в центре и забивает.

Пока Маркус сыграл не так много матчей. Посмотрим, сможет ли он стать настоящей „девяткой“ на годы вперед, получив постоянную игровую практику».