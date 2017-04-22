Дешам: «„Ювентус“ создан для победы в Лиге чемпионов»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам полагает, что сказка «Монако» закончится на полуфинале Лиги чемпионов, где соперником монегасков будет «Ювентус»:

«Нужно быть сильной командой, чтобы дойти до стадии полуфиналов в Лиге чемпионов, хотя „Монако“ и не обладает классом „Ювентуса“, „Атлетико“ или „Реала“.

Они проводят отличный сезон, однако им не хватает опыта, который есть у „Ювентуса“. У итальянцев есть и еще одно преимущество: ответный полуфинальный матч пройдет на поле „Старой Синьоры“.

Я сомневаюсь, что „Ювентус“ недооценит „Монако“. Туринцам не привыкать к таким испытаниям, они созданы для победы в Лиге чемпионов.

„Монако“ же - это своего рода команда-сюрприз. Они заслужили быть в полуфинале, но там им придется столкнуться с фантастической командой, которая успешно выступает и в Италии, и в Европе».