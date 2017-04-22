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Дешам: «„Ювентус“ создан для победы в Лиге чемпионов»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Монако, Ювентус, Дешам Дидье
Сегодня, 08:11 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам полагает, что сказка «Монако» закончится на полуфинале Лиги чемпионов, где соперником монегасков будет «Ювентус»

«Нужно быть сильной командой, чтобы дойти до стадии полуфиналов в Лиге чемпионов, хотя „Монако“ и не обладает классом „Ювентуса“, „Атлетико“ или „Реала“.

Они проводят отличный сезон, однако им не хватает опыта, который есть у „Ювентуса“. У итальянцев есть и еще одно преимущество: ответный полуфинальный матч пройдет на поле „Старой Синьоры“.

Я сомневаюсь, что „Ювентус“ недооценит „Монако“. Туринцам не привыкать к таким испытаниям, они созданы для победы в Лиге чемпионов.

„Монако“ же - это своего рода команда-сюрприз. Они заслужили быть в полуфинале, но там им придется столкнуться с фантастической командой, которая успешно выступает и в Италии, и в Европе».

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