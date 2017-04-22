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Скоулз: «У Рэшфорда талант уровня Роналду и Неймара»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Скоулз Пол, Рэшфорд Маркус
Сегодня, 13:09 | Источник: Squawka.com | Редакция: Антон Белюсь

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз считает, что нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда ждет большое будущее:

«Рэшфорд будет отличным центрфорвардом, в этом я не сомневаюсь. У него невероятная скорость. Сейчас он, можно сказать, самый важный игрок в клубе, и все это в возрасте 19 лет.

Он всегда играл на позиции центрального нападающего. Я видел, как он выступал за молодежные команды МЮ, он там колотил по 30-40 голов за сезон. Я знаю, что этот парень умеет завершать атаки и забивать. Посмотрите на достижения Роналду, на Неймара, у Маркуса способности такого же уровня. Да, их нужно еще реализовать, но это уже от него зависит. Рэшфорд может стать звездой мирового футбола».

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