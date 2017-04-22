Раджи: «Надеюсь, Мбаппе и „Ювентусу“ забьёт два мяча»

Защитник «Монако» Андреа Раджи поделился ожиданиями от грядущего соперничества с «Ювентусом» на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Конечно, матчи с „Ювентусом“ - это тяжелый жребий, ведь это топ-команда, сильнее той, которой мы противостояли два года назад. Однако мы тоже стали сильнее, и для нас это отличная возможность взять реванш за то поражение.

Мы так и не смирились с тем вылетом из Лиги чемпионов от „Ювентуса“ в 2015 году, поэтому сейчас сможем исправиться, к тому же на кону место в финале турнира. У нас есть незавершенные дела. Два года назад „Ювентус“ был рад сыграть с нами вничью на выезде, сейчас же мы пугаем любого соперника.

Мбаппе - это феномен. Нужно молиться, чтобы у него не получилось сделать задуманное, иначе его невозможно остановить. В поединках против „Ман Сити“ и „Боруссии“ он не ощущал никакого давления. Надеюсь, так будет и в матчах с „Ювентусом“ и он забьет и им два мяча».