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Раджи: «Надеюсь, Мбаппе и „Ювентусу“ забьёт два мяча»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Монако, Ювентус, Раджи Андреа, Мбаппе Килиан
Сегодня, 11:54 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Монако» Андреа Раджи поделился ожиданиями от грядущего соперничества с «Ювентусом» на стадии 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Конечно, матчи с „Ювентусом“ - это тяжелый жребий, ведь это топ-команда, сильнее той, которой мы противостояли два года назад. Однако мы тоже стали сильнее, и для нас это отличная возможность взять реванш за то поражение.

Мы так и не смирились с тем вылетом из Лиги чемпионов от „Ювентуса“ в 2015 году, поэтому сейчас сможем исправиться, к тому же на кону место в финале турнира. У нас есть незавершенные дела. Два года назад „Ювентус“ был рад сыграть с нами вничью на выезде, сейчас же мы пугаем любого соперника.

Мбаппе - это феномен. Нужно молиться, чтобы у него не получилось сделать задуманное, иначе его невозможно остановить. В поединках против „Ман Сити“ и „Боруссии“ он не ощущал никакого давления. Надеюсь, так будет и в матчах с „Ювентусом“ и он забьет и им два мяча».

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