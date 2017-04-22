Сарри: «Это может быть мой последний год в „Наполи“»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри не исключает, что покинет неаполитанский клуб в ближайшем будущем:

«„Наполи“ переживает хороший период в своей истории. Будет эгоистично с моей стороны заявлять такое, но я рад, что представляю эту эру. Тем не менее, в будущем „Наполи“ предстоит решить еще много вопросов.

Пока клуб не может планировать борьбу за Скудетто, ведь в лиге есть более сильные команды. Мы же должны нарушать законы логики и смотреть, осталось ли еще в футболе место для чуда. И я верю в это, верю, что в спорте есть место мечтам, поэзии, душе и сердцу.

Мое будущее? Срок моего контракта с клубом истекает в следующем году, поэтому в теории это может быть мой последний год здесь. Однако это меня не сильно беспокоит, ведь контракты всегда заканчиваются».

Напомним, что в конце прошлого месяца Сарри стал обладателем приза «Золотая скамья» - награды, вручаемой лучшему тренеру чемпионата Италии.