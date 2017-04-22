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Модрич: «Надеюсь, мне придётся утешать Ракитича после Эль Класико»

Матч: РеалРеал-:-БарселонаБарселона
Начало матча: Завтра, 21:45
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Модрич Лука, Ракитич Иван
Сегодня, 14:51 | Источник: Goal.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал интервью накануне матча 33-го тура Примеры против «Барселоны», где играет его соотечественник Иван Ракитич:

«Общался ли я с Ракитичем накануне Эль Класико? Нет, сейчас мы все в спокойном ключе готовимся к игре.

После матча обнимемся и поговорим. Надеюсь, мне придется его утешать.

У „Барселоны“ есть большая потеря - не сыграет Неймар, но мы должны смотреть лишь на себя.

Титул чемпиона Ла Лиги - единственный титул, который я не выигрывал с „Реалом“. Верю, что время пришло».

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