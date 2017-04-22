Модрич: «Надеюсь, мне придётся утешать Ракитича после Эль Класико»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич дал интервью накануне матча 33-го тура Примеры против «Барселоны», где играет его соотечественник Иван Ракитич:

«Общался ли я с Ракитичем накануне Эль Класико? Нет, сейчас мы все в спокойном ключе готовимся к игре.

После матча обнимемся и поговорим. Надеюсь, мне придется его утешать.

У „Барселоны“ есть большая потеря - не сыграет Неймар, но мы должны смотреть лишь на себя.

Титул чемпиона Ла Лиги - единственный титул, который я не выигрывал с „Реалом“. Верю, что время пришло».