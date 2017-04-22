Рональд де Бур: «Когда Неймар наберется опыта, он заменит Месси»
Вчера, 23:00 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
Бывший игрок сборной Нидерландов Рональд де Бур высоко оценивает талант бразильского форварда «Барселоны» Неймара:
«Он становится лидером в сборной Бразилии, и для „Барселоны“ получает всё большую и большую значимость. Неймар - один из лучших игроков на планете. Когда он наберется опыта, то примерит роль Месси. Неймар заслуживает этого. Не знаю, хорош ли он настолько же, как и Месси, но он очень старается.
Эль Класико? Сейчас силы равны. Кто будет в лучшей форме, тот и победит».
Неймар, напомним, классическое испанское дерби пропустит.
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Значит Неймар уже второй год обитает на Марсе...!)
Очень надеюсь.
достойные соперники на футбольный трон лео!
Роналду даже с хе-триком не попал в тройку.
Он уже второй сезон играет решаюшую роль в Барселоне...!
Бразилец уже давно по обводкам и дриблингу превосходит Месси, а это сильнейшая сторона аргентина....!
Да что там говорить...посмотрите плей-офф ЛЧ с ПСЖ...и в первом матче и во втором именно Неймар был лучшим игроком Барсы...!
А я напомню...что у Месси в плей-офф ЛЧ 2016-17..... в 4 играх - 1 гол с пенальти...)
Как всегда Аргентинец грозен в группе и исчезает в плей-офф...))
КИЕНДЖИН минусуй...твой идол затронут....))
"петух гамбургский"