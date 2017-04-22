Рональд де Бур: «Когда Неймар наберется опыта, он заменит Месси»

Бывший игрок сборной Нидерландов Рональд де Бур высоко оценивает талант бразильского форварда «Барселоны» Неймара:

«Он становится лидером в сборной Бразилии, и для „Барселоны“ получает всё большую и большую значимость. Неймар - один из лучших игроков на планете. Когда он наберется опыта, то примерит роль Месси. Неймар заслуживает этого. Не знаю, хорош ли он настолько же, как и Месси, но он очень старается.

Эль Класико? Сейчас силы равны. Кто будет в лучшей форме, тот и победит».

Неймар, напомним, классическое испанское дерби пропустит.