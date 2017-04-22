Почеттино: «„Тоттенхэм“ доминировал в матче с „Челси“»

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что в полуфинальном матче Кубка Англии с «Челси» его команда показала более сильный футбол:

«Поздравляю „Челси“. Мы доминировали в игре, но они лучше реализовали свои моменты. Я горжусь командой, мы показали отличный футбол и придерживались своей философии. Пять ударов они превратили в четыре гола, мы же забили только два.

Важно учитывать количество моментов в матче. Мы много боролись, стремились забить и забивали. На мой взгляд, пенальти в наши ворота был назначен несправедливо. Тяжело идти в раздевалку при счете 2:1, но и во втором тайме мы не опустили руки и сравняли счет. К сожалению, забил и „Челси“.»

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Челси», который и прошел в финал турнира.