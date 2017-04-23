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Павлюченко: «Еськов внаглую делал вещи, которые я не мог понять и принять»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Павлюченко Роман
Сегодня, 11:42 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал свое удаление во вчерашнем матче 24-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2). На 60-й минуте игры арбитр Еськов вынес предупреждение полузащитнику «Урала» Эрику Бикфалви, которое стало для него вторым. Павлюченко резко отреагировал на решение судьи, атаковав его с оскорблениями, за что также был удален с поля.

«Все видели, что произошло - я на эмоциях начал разговаривать с судьей. Наверное, не должен был так делать, но это игра, мы не в самом лучшем положении в турнирной таблице, нам каждое очко важно. Мы вчера приехали не проигрывать, мы приехали побеждать или как минимум увезти ничью. И когда игра складывалась, мы понимали, что реально можем обыграть „Зенит“, судья берет и внаглую делает вещи, которые я не мог понять и принять.

Я, как самый старший игрок команды, подбежал к судье и стал на эмоциях разговаривать. Так нельзя делать, но я тоже человек, меня перехлестнули нервы, эмоции, и я начал подкрикивать на судью, схватил его за руку и спросил: „Зачем вы это делаете?“, за что получил желтую. После этого я не успокоился, продолжал спорить, и получил уже красную.

Не сдержался, признаю, но я хотел заступиться за партнеров по команде, мне не все равно на результат. Я играю за „Урал“, я переживаю за результат. Но то, что произошло вчера, просто не укладывается в голове. Я считаю, что так поступать нельзя. Я понимаю, что открывали новую арену и „Зенит“ должен выиграть, но надо играть в честный футбол.

Было ли судейство предвзятым? Я не могу сказать, я не знаю. Трудно сказать, что повлияло на судью, почему он так себя повел. Это футбол, и никто не хочет проигрывать, меня так воспитывали. А когда еще кто-то помогает ради победы другой команды… Представляю, какое у меня было злое лицо в тот момент! Судья, наверное, подумал: „Лучше я его удалю, чтобы не видеть больше это лицо“».

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