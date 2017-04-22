Будогосский: «Пока рано говорить об отстранении Еськова»

Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский считает, что пока рано говорить об отстранении арбитра Алексея Еськова от обслуживания матча ЦСКА - «Локомотив» в 25-м туре чемпионата России:

«Преждевременно говорить о каких-либо отстранениях арбитров от матчей. ДСИ принимает решение на основании вердикта контрольно-квалификационной комиссии РФС. Комиссия является независимым органом и самостоятельно принимает решения. Департамент не может иметь никакого влияния на вопросы, которые ставятся на рассмотрение комиссии».

Напомним, в матче «Зенита» и «Урала» Еськов удалил сразу троих футболистов гостей. Многие стали поднимать вопрос об отстранении арбитра от работы в следующем туре РФПЛ.