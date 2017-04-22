Рейтинг@Mail.ru

Будогосский: «Пока рано говорить об отстранении Еськова»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Будогосский Андрей, Еськов Алексей
Сегодня, 21:45 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС Андрей Будогосский считает, что пока рано говорить об отстранении арбитра Алексея Еськова от обслуживания матча ЦСКА - «Локомотив» в 25-м туре чемпионата России:

«Преждевременно говорить о каких-либо отстранениях арбитров от матчей. ДСИ принимает решение на основании вердикта контрольно-квалификационной комиссии РФС. Комиссия является независимым органом и самостоятельно принимает решения. Департамент не может иметь никакого влияния на вопросы, которые ставятся на рассмотрение комиссии».

Напомним, в матче «Зенита» и «Урала» Еськов удалил сразу троих футболистов гостей. Многие стали поднимать вопрос об отстранении арбитра от работы в следующем туре РФПЛ.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:15
ответ пользователю Jeck Denielse (комментарий удален) (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:14
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:12, редактировал Сегодня 22:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 22:11
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 22:11
ответ пользователю Морозовский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Mi6
Сегодня 22:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:07
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:03
ответ пользователю фанат джигурды (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:02
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 22:01
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 22:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:56
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:55
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 21:54
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:54
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 21:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:53
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:52
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:52, редактировал Сегодня 21:53
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 21:47
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:52 Григорян: «„Анжи“ переиграл „Терек“ не тактически, но за счет самоотдачи» 2
21:35 Бикфалви: «Когда меня удалили, я никого не бил - вообще пас отдавал!» 40
20:46 Мостовой: «В поражении „Спартака“ нет ничего страшного» 48
19:21 Глушаков: «Это моя первая красная карточка за карьеру» 77
19:17 Гаджиев: «Наши ребята - с характером. Это традиция „Амкара“» 3
19:12 Данильянц: «„Ростов“ не позволил „Спартаку“ показать чемпионскую игру» 105
19:04 Каррера: «Поражение „Спартака“ - худший подарок на день рождения» 76
18:58 Семин: «Арбитр помешал „Локомотиву“ добыть победу над „Амкаром“» 25
18:10 Созин: «Необъективный комментатор откровенно поддерживал „Зенит“» 117
17:56 Мутко: «Сегодня на поле не было судьи, который носит эмблему ФИФА» 71
все материалы по этой теме
Турниры