Григорян: «„Анжи“ переиграл „Терек“ не тактически, но за счет самоотдачи»

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от победы своей команды над «Тереком»:

«Не могу сказать, что мы переиграли команду Рахимова тактически. Победили прежде всего за счёт самоотдачи.

Быстрый гол? Мы рассчитывали на то, что наша активность и высокий прессинг приведут к потерям соперника на первых минутах. А дальше играли по счёту».