Григорян: «„Анжи“ переиграл „Терек“ не тактически, но за счет самоотдачи»
Сегодня, 21:52 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от победы своей команды над «Тереком»:
«Не могу сказать, что мы переиграли команду Рахимова тактически. Победили прежде всего за счёт самоотдачи.
Быстрый гол? Мы рассчитывали на то, что наша активность и высокий прессинг приведут к потерям соперника на первых минутах. А дальше играли по счёту».
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