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Григорян: «„Анжи“ переиграл „Терек“ не тактически, но за счет самоотдачи»

Матч: ТерекТерек0 : 1АнжиАнжи
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Григорян Александр
Сегодня, 21:52 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер «Анжи» Александр Григорян поделился впечатлениями от победы своей команды над «Тереком»:

«Не могу сказать, что мы переиграли команду Рахимова тактически. Победили прежде всего за счёт самоотдачи.

Быстрый гол? Мы рассчитывали на то, что наша активность и высокий прессинг приведут к потерям соперника на первых минутах. А дальше играли по счёту».

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