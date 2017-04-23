Бубнов: «Не думаю, что поражение „Спартака“ сильно скажется на чемпионской гонке»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» в матче 24-го тура РФПЛ (0:3).

«Не думаю, что это поражение сильно скажется на чемпионской гонке, хотя „Спартак“ теперь вполне может ожидать нервная концовка. Запас очков у команды имеется, и даже в случае поражения в дерби от ЦСКА отрыв по-прежнему будет солидным. Отчасти красно-белым повезло, что в следующем туре к ним приедет обескровленный потерями „Урал“.

В каком-то смысле осечка в Ростове должна пойти столичному клубу на пользу, встряхнуть команду. Недаром я перед матчем задавался вопросом, а не расслабится ли „Спартак“ после победы над „Зенитом“. Игрокам предстоит тяжелый разговор с тренерским штабом, и если мысли о досрочном чемпионстве у них и были, то теперь их нет и в помине».

За 6 туров до финиша «Спартак» опережает ЦСКА на 7 очков, а «Зенит» - на 8.