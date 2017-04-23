Бубнов: «Не думаю, что поражение „Спартака“ сильно скажется на чемпионской гонке»
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» от «Ростова» в матче 24-го тура РФПЛ (0:3).
«Не думаю, что это поражение сильно скажется на чемпионской гонке, хотя „Спартак“ теперь вполне может ожидать нервная концовка. Запас очков у команды имеется, и даже в случае поражения в дерби от ЦСКА отрыв по-прежнему будет солидным. Отчасти красно-белым повезло, что в следующем туре к ним приедет обескровленный потерями „Урал“.
В каком-то смысле осечка в Ростове должна пойти столичному клубу на пользу, встряхнуть команду. Недаром я перед матчем задавался вопросом, а не расслабится ли „Спартак“ после победы над „Зенитом“. Игрокам предстоит тяжелый разговор с тренерским штабом, и если мысли о досрочном чемпионстве у них и были, то теперь их нет и в помине».
За 6 туров до финиша «Спартак» опережает ЦСКА на 7 очков, а «Зенит» - на 8.
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Нехрен расслабляться.
Нехрен расслабляться.
Ему нечего особо беспокоиться, но жесткий разговор в раздевалке необходим.
К сожалению, расслабились все - и опытные ветераны, и игроки, у которых опыта нет.
Болтали перед матчем многие, проявляли излишнюю активность в социальных сетях.
"Ростов" та команда, которая не прощает расслаблений, в Европе также не простят.
"Спартак" переходит на совершенно другой уровень, пока это понимают далеко не все.
Проиграли по делу Ростову,тут и речи не должно быть ни какой!
А вот удаление дена спорное,некоторым за такие фолы вообще не свистят,а некоторых выгоняют!
Но до ладно натянем урал с конями,и можено праздновать чемпионство.
Короче можно везти в Тулу медальки,журналистам делать аккредитацию на тульский матч - игрокам готовить речи....и отрабатывать церемонию "качания" Карреры....
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Это самое главное до игры с Уралом.
Нехрен расслабляться.