Гацкан: «Судья правильно сделал, что удалил Глушакова. Он перегнул палку»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан признал, что решение судьи удалить полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова было верным:

«Глушаков перегнул палку. Судья правильно сделал, что удалил его. Если бы не удалил, была бы очень нервная игра».

Отметим, что поединок закончился победой «Ростова» со счетом 3:0. Арбитр встречи Михаил Вилков сперва показал Глушакову желтую карточку, но потом изменил решение и удалил игрока.