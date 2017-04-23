Гацкан: «Судья правильно сделал, что удалил Глушакова. Он перегнул палку»
Сегодня, 00:38 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан признал, что решение судьи удалить полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова было верным:
«Глушаков перегнул палку. Судья правильно сделал, что удалил его. Если бы не удалил, была бы очень нервная игра».
Отметим, что поединок закончился победой «Ростова» со счетом 3:0. Арбитр встречи Михаил Вилков сперва показал Глушакову желтую карточку, но потом изменил решение и удалил игрока.
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Ваш ростовско-бердыевский "патриотизм" иногда выглядит,простите за выражение,полным г.....м. Не стоит перегибать палку с этим делом,смешно выглядит со стороны.
Вот тогда и станет ясно,откуда ноги растут,вот тогда мы и вкурим-зачем Мутко проводил "совещение арбитров".