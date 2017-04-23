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Гацкан: «Судья правильно сделал, что удалил Глушакова. Он перегнул палку»

Матч: РостовРостов3 : 0СпартакСпартак
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Гацкан Александр, Глушаков Денис
Сегодня, 00:38 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан признал, что решение судьи удалить полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова было верным:

«Глушаков перегнул палку. Судья правильно сделал, что удалил его. Если бы не удалил, была бы очень нервная игра».

Отметим, что поединок закончился победой «Ростова» со счетом 3:0. Арбитр встречи Михаил Вилков сперва показал Глушакову желтую карточку, но потом изменил решение и удалил игрока.

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