Семин: «Судью матча „Локомотив“ - „Амкар“ следует строго наказать»
Вчера, 22:49 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Наставник «Локомотива» Юрий Семин считает, что арбитр матча с «Амкаром» Сергей Иванов должен быть наказан за некачественную работу и допущенные ошибки. Так, по мнению тренера, судья назначил неправомерный пенальти и засчитал гол из офсайда в ворота «железнодорожников».
«У судьи были две грубейшие ошибки, за которые он должен быть очень строго наказан. Если ошибается тренер, команда недобирает очков, то тренера увольняют. А судьи после ошибок продолжают судить, это несправедливо. Каждый должен отвечать за свои ошибки».
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– А что это изменит? Я не говорю о том, что было между нами. Мне от этих извинений ни тепло, ни холодно, – цитирует ТАСС Семина.
Сначала зенитовские голы превращались в невидимки.......
Теперь пострадал Локо,который если бы и 8 голов забил счёт был бы 8:8........
Наконец то установили теневого воротилу из-за которого страдает наш футбол...)))))))))