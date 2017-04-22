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Семин: «Судью матча „Локомотив“ - „Амкар“ следует строго наказать»

Матч: ЛокомотивЛокомотив3 : 3АмкарАмкар
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Семин Юрий , Иванов Сергей
Вчера, 22:49 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Наставник «Локомотива» Юрий Семин считает, что арбитр матча с «Амкаром» Сергей Иванов должен быть наказан за некачественную работу и допущенные ошибки. Так, по мнению тренера, судья назначил неправомерный пенальти и засчитал гол из офсайда в ворота «железнодорожников». 

«У судьи были две грубейшие ошибки, за которые он должен быть очень строго наказан. Если ошибается тренер, команда недобирает очков, то тренера увольняют. А судьи после ошибок продолжают судить, это несправедливо. Каждый должен отвечать за свои ошибки».

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