Уткин: «„Урал“ заслужил всё то, что с ним вчера произошло»

Российский комментатор Василий Уткин дал оценку поражению «Урала» от «Зенита» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ. Игру подопечные Александра Тарханова заканчивали ввосьмером после неоднозначных решений главного арбитра Алексея Еськова.

«Знаете, „Урал“ заслужил все то, что с ним произошло. И мы помним, чем.

„Хоть раз честно выиграйте“. Ну да, тема! „Урал“, хоть раз честно проиграй!» — пишет Уткин в своем «твиттере».

Отметим, что Уткин уже не в первый раз критикует команду из Екатеринбурга.