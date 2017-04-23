Уткин: «„Урал“ заслужил всё то, что с ним вчера произошло»
Сегодня, 08:35 | Источник: Твиттер ФК "Урал" | Редакция: Дмитрий Кристя
Российский комментатор Василий Уткин дал оценку поражению «Урала» от «Зенита» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ. Игру подопечные Александра Тарханова заканчивали ввосьмером после неоднозначных решений главного арбитра Алексея Еськова.
«Знаете, „Урал“ заслужил все то, что с ним произошло. И мы помним, чем.
„Хоть раз честно выиграйте“. Ну да, тема! „Урал“, хоть раз честно проиграй!» — пишет Уткин в своем «твиттере».
Отметим, что Уткин уже не в первый раз критикует команду из Екатеринбурга.
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Позор, что тот, кто работает футбольным экспертом, не понимает элементарного - что такое когда убивает судья.
Увольте уже его с радио Спорт ФМ. Я понимаю, что он уже год не пьет, но только хуже с парнем становится.
https://youtube.com/watch?v=yqGY6KnAMug
Вася, ты и так не похож на большинство людей, по сути ты не человек, а боров.
Боров это бывший хряк, у кого отрезали яйца, но он по прежнему мечтает о свинке.
Васек, можешь мечтать, но свое счастье ты проспал на работе - ты неудачник.
А нечистые пускай бы радовались победой над середняком,играя на пол команды больше!
1.Или Вася прав и в двух выездных матчах в Питер и на Открытие Арену мы увидим два разных Урала.......
2.Или не прав и Урал отберёт очки у Спартака......
Но наверно Уткин знает о чём говорит......и послезавтра Урал пролетит
Уже во всех юморных передачах смеются над жалким клубом!
кокорина
ахаххахаха