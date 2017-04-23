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Уткин: «„Урал“ заслужил всё то, что с ним вчера произошло»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение
Сегодня, 08:35 | Источник: Твиттер ФК "Урал" | Редакция: Дмитрий Кристя

Российский комментатор Василий Уткин дал оценку поражению «Урала» от «Зенита» (0:2) в матче 24-го тура РФПЛ. Игру подопечные Александра Тарханова заканчивали ввосьмером после неоднозначных решений главного арбитра Алексея Еськова.

«Знаете, „Урал“ заслужил все то, что с ним произошло. И мы помним, чем. 

„Хоть раз честно выиграйте“. Ну да, тема! „Урал“, хоть раз честно проиграй!» — пишет Уткин в своем «твиттере».

Отметим, что Уткин уже не в первый раз критикует команду из Екатеринбурга.

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