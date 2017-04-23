Венгер: «Горжусь характером „Арсенала“. Сегодня мы ответили на критику»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остался доволен победой над «Манчестер Сити» и выходом команды в финал Кубка Англии:

«Я по-настоящему горжусь нашим выступлением и проявленным командой характером. Многие заявляли, что „Арсенал“ его утратил. Вот вам и ответ.

С каждой минутой игры мы становились все сильнее. В первом тайме мы слишком осторожничали и отдали инициативу сопернику, но во второй половине встречи мы наращивали преимущество и, в конце концов, победили. Конечно, результат скользкий, но я считаю, что победу мы заслужили.

Мы пережили сложный период. Однажды я расскажу об этом подробней. Сегодня игроки на поле были едины».