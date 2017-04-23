Луис Энрике: «„Барселону“ в матче с „Реалом“ устроит только победа»

Наставник «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Реалом»:

«Задача „Барселоны“ - остаться верными своему стилю игры и сыграть эффективно. Это позволит нивелировать сильные стороны нашего соперника, а у него их немало. Либо мы подарим чемпионство Мадриду, либо дадим себе еще один шанс. В этом матче нас устроит только победа.

Сможет ли Месси проявить свои лучшие качества? Думаю, важнее чтобы „Барселона“ проявила весь свой потенциал. Неправильно сейчас выделять Месси или кого-либо еще».

Наставник «Реала» Зинедин Зидан считает, что эта игра не станет определяющей для его команды.