Луис Энрике: «„Барселону“ в матче с „Реалом“ устроит только победа»
Сегодня, 21:24 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник
Наставник «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Реалом»:
«Задача „Барселоны“ - остаться верными своему стилю игры и сыграть эффективно. Это позволит нивелировать сильные стороны нашего соперника, а у него их немало. Либо мы подарим чемпионство Мадриду, либо дадим себе еще один шанс. В этом матче нас устроит только победа.
Сможет ли Месси проявить свои лучшие качества? Думаю, важнее чтобы „Барселона“ проявила весь свой потенциал. Неправильно сейчас выделять Месси или кого-либо еще».
Наставник «Реала» Зинедин Зидан считает, что эта игра не станет определяющей для его команды.
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