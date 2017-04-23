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Луис Энрике: «„Барселону“ в матче с „Реалом“ устроит только победа»

Матч: РеалРеал1 : 1БарселонаБарселона
Идет второй тайм
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Энрике Луис
Сегодня, 21:24 | Источник: football-espana.net | Редакция: Роман Мельник

Наставник «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча с «Реалом»:

«Задача „Барселоны“ - остаться верными своему стилю игры и сыграть эффективно. Это позволит нивелировать сильные стороны нашего соперника, а у него их немало. Либо мы подарим чемпионство Мадриду, либо дадим себе еще один шанс. В этом матче нас устроит только победа.

Сможет ли Месси проявить свои лучшие качества? Думаю, важнее чтобы „Барселона“ проявила весь свой потенциал. Неправильно сейчас выделять Месси или кого-либо еще».

Наставник «Реала» Зинедин Зидан считает, что эта игра не станет определяющей для его команды.

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