Перед матчем с «Ростовом» фанатов «Спартака» избивал ОМОН
Сегодня, 22:00 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Группа болельщиков «Спартака» опаздывала на стадион «Олимп-2» перед матчем 24-го тура РФПЛ с «Ростовом». Не желая стоять в очереди у турникетов, фанаты перелезли через решетку, чтобы попасть на трибуну. ОМОН, обслуживающий поединок, в ответ на это решил окружить спокойно стоящую очередь, после чего начал бить людей дубинками.
Сообщается, что сопротивление спецподразделению никто не оказывал.
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И всё же - город заслужил проведение ЧМ, зачем его отбирать?
истинный спартач..
фанаты перелезли через решетку, чтобы попасть на трибуну - это же как в зоопарке обезьяны прям)
Или ты не знаешь, что у нас МВД по всей стране одинаковая?
Ну ты оценил, что в этот раз я на вашей стороне?)
Гони лайк тогда на тот коммент!
Санкции не санкции, а Гамулу могут на тебя натравить - в таком случае тебя даже СШП не спасёт :))
Приезжайте в ростов погостить, гостеприимный город, че))