Перед матчем с «Ростовом» фанатов «Спартака» избивал ОМОН

Группа болельщиков «Спартака» опаздывала на стадион «Олимп-2» перед матчем 24-го тура РФПЛ с «Ростовом». Не желая стоять в очереди у турникетов, фанаты перелезли через решетку, чтобы попасть на трибуну. ОМОН, обслуживающий поединок, в ответ на это решил окружить спокойно стоящую очередь, после чего начал бить людей дубинками.

Сообщается, что сопротивление спецподразделению никто не оказывал.