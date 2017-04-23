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Перед матчем с «Ростовом» фанатов «Спартака» избивал ОМОН

Матч: РостовРостов3 : 0СпартакСпартак
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 22:00 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник

Группа болельщиков «Спартака» опаздывала на стадион «Олимп-2» перед матчем 24-го тура РФПЛ с «Ростовом». Не желая стоять в очереди у турникетов, фанаты перелезли через решетку, чтобы попасть на трибуну. ОМОН, обслуживающий поединок, в ответ на это решил окружить спокойно стоящую очередь, после чего начал бить людей дубинками.

Сообщается, что сопротивление спецподразделению никто не оказывал.

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