«Краснодар» взял три очка в матче с тульским «Арсеналом»

В поединке 24-го тура РФПЛ «Краснодар» переиграл тульский «Арсенал».

Краснодар, стадион «ФК Краснодар»

«Краснодар» – «Арсенал» – 2:0 (0:0)

Голы: Каборе 49, Смолов 84

«Краснодар»: Cиницын, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра (Подберезкин 46), Классон (Жоаозиньо 69), Смолов.

Главный тренер: Игорь Шалимов.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара (Григалава 85), Сунзу, Максимов, Горбатенко, Думбия, Бурчану, Александров, Шевченко.

Главный тренер: Сергей Кирьяков.

Предупреждения: Максимов 25, Вергара 82.

Судья: Алексей Матюнин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В первом круге команды сыграли вничью (0:0).