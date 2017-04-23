«Краснодар» взял три очка в матче с тульским «Арсеналом»
В поединке 24-го тура РФПЛ «Краснодар» переиграл тульский «Арсенал».
Краснодар, стадион «ФК Краснодар»
«Краснодар» – «Арсенал» – 2:0 (0:0)
Голы: Каборе 49, Смолов 84
«Краснодар»: Cиницын, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра (Подберезкин 46), Классон (Жоаозиньо 69), Смолов.
Главный тренер: Игорь Шалимов.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара (Григалава 85), Сунзу, Максимов, Горбатенко, Думбия, Бурчану, Александров, Шевченко.
Главный тренер: Сергей Кирьяков.
Предупреждения: Максимов 25, Вергара 82.
Судья: Алексей Матюнин.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В первом круге команды сыграли вничью (0:0).
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дикси
хреновая ты Ванга.
Смотририте Арсенал-Крылья , жаль терять клуб с такими болелами .
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
ФЁДОР СМОЛОВ самый крутой футболист в России!!!
У ЦСКА следующие матчи с "Локомотивом" и "Спартаком".
Если "быки" выиграют две игры, есть шанс догнать "лошадей".