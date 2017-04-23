Акинфеев пропустил тренировку ЦСКА, Тошич вернулся в общую группу

Игроки ЦСКА готовятся к матчу 25-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Тренировка «армейцев» проходит на базе в Ватутинках, на занятии присутствуют все основные игроки за исключением голкипера и капитана Игоря Акинфеева.

Возобновили работу в общей группе полузащитники Георги Миланов и Зоран Тошич, пропустившие последние матчи по состоянию здоровья.