Акинфеев пропустил тренировку ЦСКА, Тошич вернулся в общую группу
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Акинфеев Игорь, Тошич Зоран, Миланов Георги
Сегодня, 12:39 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Игроки ЦСКА готовятся к матчу 25-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Тренировка «армейцев» проходит на базе в Ватутинках, на занятии присутствуют все основные игроки за исключением голкипера и капитана Игоря Акинфеева.
Возобновили работу в общей группе полузащитники Георги Миланов и Зоран Тошич, пропустившие последние матчи по состоянию здоровья.
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у них команда из 13 человек!
может и есть какой нибудь рачок,типа рекордсмена.