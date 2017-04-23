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Акинфеев пропустил тренировку ЦСКА, Тошич вернулся в общую группу

Матч: ЦСКАЦСКА-:-ЛокомотивЛокомотив
Начало матча: 26.04.2017, 19:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Акинфеев Игорь, Тошич Зоран, Миланов Георги
Сегодня, 12:39 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Игроки ЦСКА готовятся к матчу 25-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Тренировка «армейцев» проходит на базе в Ватутинках, на занятии присутствуют все основные игроки за исключением голкипера и капитана Игоря Акинфеева

Возобновили работу в общей группе полузащитники Георги Миланов и Зоран Тошич, пропустившие последние матчи по состоянию здоровья.

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