«Краснодар» - «Арсенал» Тула: стартовые составы
Сегодня, 16:17 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Арсенал» Тула.
«Краснодар»: Cиницын, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Абаев, Адамов, Шишкин, Мартынович, Торбинский, Жоаозиньо, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Вандерсон.
«Арсенал» Тула: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Максимов, Горбатенко, Думбия, Бурчану, Александров, Шевченко.
Запасные: Левашов, Ершов, Григалава, Хагуш, Денисов, Иванов, Рыжков, Буранов, Аджоев.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В первом круге соперники сыграли вничью (0:0).
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