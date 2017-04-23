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«Краснодар» - «Арсенал» Тула: стартовые составы

Матч: КраснодарКраснодар-:-АрсеналАрсенал
Начало матча: Сегодня, 17:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 16:17 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Арсенал» Тула.

«Краснодар»: Cиницын, Гранквист, Налдо, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Абаев, Адамов, Шишкин, Мартынович, Торбинский, Жоаозиньо, Подберезкин, Жигулев, Лаборде, Вандерсон.

«Арсенал» Тула: Габулов, Комбаров, Беляев, Вергара, Сунзу, Максимов, Горбатенко, Думбия, Бурчану, Александров, Шевченко.
Запасные: Левашов, Ершов, Григалава, Хагуш, Денисов, Иванов, Рыжков, Буранов, Аджоев.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В первом круге соперники сыграли вничью (0:0).

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