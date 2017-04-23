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«Крылья Советов» - «Рубин»: стартовые составы

Матч: Крылья СоветовКрылья Советов-:-РубинРубин
Начало матча: Сегодня, 14:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 13:41 | Источник: Твиттер ФК "Рубин" | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура РФПЛ «Крылья Советов» - «Рубин».

«Крылья Советов»: Конюхов, Ятченко, Зотов, Божин, Надсон, Бато, Зуев, Мияйлович, Бруно, Паскуато, Корниленко.
Запасные: Лория, Шильников, Башкиров, Таранов, Садик, Глеб, Громов, Зинков, Цвейба, Кудряшов, Ткачёв, Визнович.

«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, Сонг, М'Вила, Ахметов, Лестьенн, Канунников, Жонатас.
Запасные: Нестеренко, Акмурзин, Кузьмин, Устинов, Махатадзе, Цакташ, Камболов, Ткачук, Карадениз, Жемалетдинов, Рочина.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

В прошлом туре «Рубин» проиграл «Краснодару» (0:1).

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