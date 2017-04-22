«Ростов» разгромил московский «Спартак»

В поединке 24-го тура РФПЛ московский «Спартак» крупно уступил «Ростову». Отметим, что хозяева играли без основного защитника Федора Кудряшова.

Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2»

«Ростов» – «Спартак» – 3:0 (2:0)

Голы: Бухаров 23, Гацкан 45, Бухаров 50

«Ростов»: Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачев (Терентьев 29), Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Могилевец 78), Бухаров (Азмун 61).

Главный тренер: Иван Данильянц.

«Спартак»: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов (Мельгарехо 57), Комбаров, Глушаков, Фернандо (Ещенко 68), Зобнин, Джано, Попов (Самедов 46), Промес.

Главный тренер: Массимо Каррера.

Предупреждения: Байрамян 43. Глушаков 75, Азмун 80

Удаление: Глушаков 76

Судья: Михаил Вилков.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.