«Ростов» разгромил московский «Спартак»
В поединке 24-го тура РФПЛ московский «Спартак» крупно уступил «Ростову». Отметим, что хозяева играли без основного защитника Федора Кудряшова.
Ростов-на-Дону, стадион «Олимп-2»
«Ростов» – «Спартак» – 3:0 (2:0)
Голы: Бухаров 23, Гацкан 45, Бухаров 50
«Ростов»: Медведев, Навас, Мевля, Симич, Байрамян, Калачев (Терентьев 29), Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Могилевец 78), Бухаров (Азмун 61).
Главный тренер: Иван Данильянц.
«Спартак»: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов (Мельгарехо 57), Комбаров, Глушаков, Фернандо (Ещенко 68), Зобнин, Джано, Попов (Самедов 46), Промес.
Главный тренер: Массимо Каррера.
Предупреждения: Байрамян 43. Глушаков 75, Азмун 80
Удаление: Глушаков 76
Судья: Михаил Вилков.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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на классе раскатал выскочек
Сейчас бы разница была всего в 5 очков.......
Ростов - Чемпион!
на классе раскатал спартак-середняк
Полностью присоединяюсь.