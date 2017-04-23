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«Крылья Советов» и «Рубин» голов не забивали

Матч: Крылья СоветовКрылья Советов0 : 0РубинРубин
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 16:29 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью.

Самара, стадион «Металлург».

«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0

«Крылья Советов»: Конюхов, Божин, Надсон, Ятченко (Таранов 19), Бато (Зинков 57), Зуев, Мияйлович, Зотов, Паскуато, Корниленко, Бруно (Ткачев 74).
Главный тренер: Вадим Скрипченко.

«Рубин»: Рыжиков, Бурлак (Камболов 32), Санчес, Бауэр, Набиуллин, Ахметов (Жемалетдинов 59), Сонг, М'Вила, Лестьенн, Канунников, Жонатас.
Главный тренер: Хави Грасия.

Предупреждения: Корниленко 40, Бруно 64, Бауэр 67, Камболов 90+4.

Судья: Владимир Москалев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В первом круге «Рубин» разгромил «Крылья» (3:0).

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