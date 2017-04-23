«Крылья Советов» и «Рубин» голов не забивали
В матче 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью.
Самара, стадион «Металлург».
«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0
«Крылья Советов»: Конюхов, Божин, Надсон, Ятченко (Таранов 19), Бато (Зинков 57), Зуев, Мияйлович, Зотов, Паскуато, Корниленко, Бруно (Ткачев 74).
Главный тренер: Вадим Скрипченко.
«Рубин»: Рыжиков, Бурлак (Камболов 32), Санчес, Бауэр, Набиуллин, Ахметов (Жемалетдинов 59), Сонг, М'Вила, Лестьенн, Канунников, Жонатас.
Главный тренер: Хави Грасия.
Предупреждения: Корниленко 40, Бруно 64, Бауэр 67, Камболов 90+4.
Судья: Владимир Москалев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В первом круге «Рубин» разгромил «Крылья» (3:0).
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С ним, даже кашу не сварить вам!
На такую игру, даже бесплатно на матч Рубина никто не придет?!
Грасия будь мужчиной,подай в отставку!!!