«Крылья Советов» и «Рубин» голов не забивали

В матче 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов» и «Рубин» сыграли вничью.

Самара, стадион «Металлург».

«Крылья Советов» - «Рубин» - 0:0

«Крылья Советов»: Конюхов, Божин, Надсон, Ятченко (Таранов 19), Бато (Зинков 57), Зуев, Мияйлович, Зотов, Паскуато, Корниленко, Бруно (Ткачев 74).

Главный тренер: Вадим Скрипченко.

«Рубин»: Рыжиков, Бурлак (Камболов 32), Санчес, Бауэр, Набиуллин, Ахметов (Жемалетдинов 59), Сонг, М'Вила, Лестьенн, Канунников, Жонатас.

Главный тренер: Хави Грасия.

Предупреждения: Корниленко 40, Бруно 64, Бауэр 67, Камболов 90+4.

Судья: Владимир Москалев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В первом круге «Рубин» разгромил «Крылья» (3:0).