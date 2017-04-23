«Оренбург» сломил сопротивление «Томи»

В матче 24-го тура чемпионата России «Томь» проиграла «Оренбургу».

Томск, стадион «Труд».

«Томь» - «Оренбург» - 1:2 (1:1)

Голы: Пугин 36 — Ойеволе 22, Благо 73.

«Томь»: Мелихов, Осипов, Митерев (Букачев 75), Карымов, Чуперка, Попов, Голышев, Пугин, Макурин (Гвинейский 82), Соболев, Сасин.

Главный тренер: Валерий Петраков.

«Оренбург»: Руденко, Бордачев, Ойеволе, Сиваков, Нехайчик (Ефремов 61), Малых, Григорьев (Бреев 85), Драгун, Благо, Саная, Дюриш (Лобжанидзе 75).

Главный тренер: Роберт Евдокимов.

Предупреждения: Драгун 8, Макурин 39.

Судья: Сергей Карасев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В прошлом туре «Томь» проиграла «Уралу» (0:1).