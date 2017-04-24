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Мутко: «Пока у меня нет информации по драке в Ростове между фанатами и ОМОНом»

Матч: РостовРостов3 : 0СпартакСпартак
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Мутко Виталий
Сегодня, 10:19 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что пока не обладает информацией относительно избиения болельщиков «Спартака» сотрудниками ОМОНа в Ростове-на-Дону. Инцидент случился перед началом матча 24-го тура РФПЛ «Ростов» - «Спартак» - 3:0.

«Пока по драке в Ростове между болельщиками и ОМОНом у меня нет информации. Ничего не сообщали, поэтому прокомментировать ничего не могу. Разберёмся в этой ситуации».

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