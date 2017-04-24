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Мата может успеть вернуться в строй к концу сезона

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Ман Юнайтед, Мата Хуан Мануэль
Сегодня, 13:14 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата сообщил, что может успеть восстановиться еще до конца сезона и помочь команде в последних матчах. Ранее сообщалось, что из-за травмы паха испанец не появится на поле до следующего розыгрыша АПЛ.

«Как вы можете представить, этот месяц был очень долгим для меня из-за травмы. Раньше я никогда не был в такой ситуации. Но сейчас чувствую себя гораздо лучше и надеюсь вернуться в игру в ближайшее время, чтобы помочь команде во время последних поединков сезона. 

Надеюсь, что так и будет, так как моё единственное желание - помогать команде и внести свой посильный вклад как на поле, так и за его пределами. Огромное спасибо за все ваши пожелания здоровья!» — пишет Мата в своем блоге.

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