Мата может успеть вернуться в строй к концу сезона
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Ман Юнайтед, Мата Хуан Мануэль
Сегодня, 13:14 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата сообщил, что может успеть восстановиться еще до конца сезона и помочь команде в последних матчах. Ранее сообщалось, что из-за травмы паха испанец не появится на поле до следующего розыгрыша АПЛ.
«Как вы можете представить, этот месяц был очень долгим для меня из-за травмы. Раньше я никогда не был в такой ситуации. Но сейчас чувствую себя гораздо лучше и надеюсь вернуться в игру в ближайшее время, чтобы помочь команде во время последних поединков сезона.
Надеюсь, что так и будет, так как моё единственное желание - помогать команде и внести свой посильный вклад как на поле, так и за его пределами. Огромное спасибо за все ваши пожелания здоровья!» — пишет Мата в своем блоге.
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