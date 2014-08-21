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Дани Алвеш: "Я решил остаться в «Барселоне»

21 августа 2014, 15:53
 
«Обо мне постоянно ходят разные слухи. Но критика делает меня сильнее, мотивирует меня, в отличие от похвалы. В этом клубе я заслужил уважения, проведя почти 300 матчей. Мне необходимо было обсудить свое будущее с тренером, и он сказал, что рассчитывает на меня. И я решил остаться. Чем ситуация для меня сложнее, тем я сильнее. Мой контракт рассчитан до 2016 года, но я двигаюсь от сезона к сезону, а этот сезон — ключевой».

«Да, уровень поддержки со стороны клуба и болельщиков немного снизился. Но в этом виноват я сам. Я не показывал свой лучший футбол — и вот результат. Об уходе никогда не думал, тогда как у клуба возникали некоторые сомнения. Ходили слухи в прессе, и я решил попросить клуб четко обозначить позицию».
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Барселона  Алвес Даниэль
Перевод с twitter.com Автор: Юрий Зотов
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