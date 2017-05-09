Муса намерен покинуть «Лестер»

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса всерьез задумался об уходе из клуба.
24-летний нигериец перебрался на «Кинг Пауэр Стэдиум» минувшим летом — тогда ЦСКА выручил на его продаже порядка 17 млн фунтов, однако не сумел стать важным исполнителем в составе «лис».
Во всех турнирах текущего сезона Муса провел за «Лестер» 31 матч (однако лишь 7 выходов на поле в стартовом составе в поединках АПЛ), но отличился лишь четырежды.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может предпринять попытку вернуть форварда.
Спешу поздравить армейцев с усилением.......это вам не Траоре с Витиньо......
Спешу поздравить армейцев с усилением.......это вам не Траоре с Витиньо......