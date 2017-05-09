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Муса намерен покинуть «Лестер»

09 мая 2017, 11:26

Нападающий «Лестер Сити» Ахмед Муса всерьез задумался об уходе из клуба.

24-летний нигериец перебрался на «Кинг Пауэр Стэдиум» минувшим летом — тогда ЦСКА выручил на его продаже порядка 17 млн фунтов, однако не сумел стать важным исполнителем в составе «лис».

Во всех турнирах текущего сезона Муса провел за «Лестер» 31 матч (однако лишь 7 выходов на поле в стартовом составе в поединках АПЛ), но отличился лишь четырежды.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может предпринять попытку вернуть форварда.

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Все комментарии
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответ h666d (раскрыть)
11 мая 2017 в 00:15
не надо, пусть Чалов растет
Игорь Копытько
Игорь Копытько
09 мая 2017 в 21:02
хороший игрок но в англии что-то не пошло а обратно как говорит гинер денег нет
Красно Синий воин
Красно Синий воин
09 мая 2017 в 19:37
Лучше чем в ЦСКА тебе Муса нигде не будет!
SuperNils
SuperNils ответ Миша Вилков (раскрыть)
09 мая 2017 в 16:38
Я бы тоже Соукаловой вдул.
морозз
морозз ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 мая 2017 в 16:12
Ваня блин, ну тебя понесло...в еврейском государстве ( Россия ) где власть придержащая той же национальности не может быть антисемитом
Женя Максимов
Женя Максимов ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
09 мая 2017 в 16:02
прошу пардонте) Леннорович)
Санчо Панса
Санчо Панса
09 мая 2017 в 13:57
Решать не самому Ахмеду, а руководству Лестера и тренерскому штабу. Если Шекспир не будет на него рассчитывать уже в новом сезоне, то вполне можно и сменить клубную прописку) Было бы здорово, если бы Мусеныш вернулся в ЦСКА!
Spartachok86
Spartachok86
09 мая 2017 в 13:57
если в Россию, то только в Спартак пойдет)
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ ГусХ (раскрыть)
09 мая 2017 в 13:48
А может вообще свободным агентом. Тогда Леннорычу вообще памятник при жизни можно будет поставить.😉
DAD81
DAD81
09 мая 2017 в 13:33
Не дурно было бы вернуть Мусика. Это гарантирует ЦСКА неподписание контракта с бесполезным бездырем - Ионовым. Возвращайся, Муса! Ждем.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
09 мая 2017 в 13:29, ред.
Кстати Витиньо посильнее будет всяких Молло, Маурисио,Х.Гарсии,Жулиано и прочего газпромовского хлама типа Эрнани.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ морозз (раскрыть)
09 мая 2017 в 13:24
Саныч, стыдно тебе в таком возрасте быть националистом и антисемитом. Смекалка не имеет национальности , как и тероризм. Она ( смекалка) либо есть , либо нет. Основной закон любого бизнеса - подороже продать - подешевле купить. Например, у Газпрома и его шефа ( чистокровного русского) смекалки похоже нет, кстати как и у чистокровного хохла Федуна, который за 8 лет ухлопал на Спартак четверть миллиарда валюты и на 9 год взял золото. КПД как у паровоза. Если футбол - это бизнес, то в нем должны работать законы бизнеса, а если "смекалки" нет, то получается Зенит.
морозз
морозз
09 мая 2017 в 13:10
Гинер конечно красавец, сначала разводит Европейские клубы на бабло...затем за малые деньги возвращает обратно! Такая хитрая еврейская смекалка!
cska59
cska59
09 мая 2017 в 12:52
Давайте все возвращайтесь-Муса,Думбия,Вагнер Лав.
ГусХ
ГусХ
09 мая 2017 в 12:21
Продали за 17 а обратно купят за 7. Навар 10. Молодцом Гинер
Аквила
Аквила
09 мая 2017 в 12:18
Сильно дорого обойдется для нынешнего Гинера наверно-поэтому маловероятно...Но если случится,то хорошо-чем сильнее игроки у соперника,тем приятнее одерживать победы над ним.
Фата лист
Фата лист
09 мая 2017 в 12:16
АПЛ не для него, ему в Испании было бы комфортно, в условной Севилье без проблем стал бы лидером атаки!
VIPded
VIPded
09 мая 2017 в 12:11
Ждём обратно в ЦСКА!
Женя Максимов
Женя Максимов
09 мая 2017 в 12:03
как говорит Евгений Леонорович: "Бизнес и ничего личного"
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
09 мая 2017 в 12:03
пара в зенит
Kerri
Kerri
09 мая 2017 в 11:53
Домой!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 мая 2017 в 11:46
Я не знаю как это Гинеру удаётся.....
Спешу поздравить армейцев с усилением.......это вам не Траоре с Витиньо......
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
09 мая 2017 в 11:37
в 7 матчах 4 гола. Разве плохой показатель? Ему б в Италию. в условный Милан
drug01
drug01
09 мая 2017 в 11:34
Возвращайся домой.....в ЦСКА !
Миша Вилков
Миша Вилков
09 мая 2017 в 11:32
В ЦСКА бы тебя назад!
h666d
h666d
09 мая 2017 в 11:28
давай обратно)
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