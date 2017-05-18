Аллегри: «Победа „Ювентуса“ в Кубке Италии — это заслуга всего состава»

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после победы над «Лацио» в финале Кубка Италии:
«Нужно похвалить ребят за прекрасное выступление и потрясающий первый тайм. „Лацио“ же заслуживает комплиментов за весь проведенный сезон. Гол Дани Алвеса? Думаю, будет неучтиво его выделять после такой замечательной ночи. Победа в Кубке Италии — это заслуга всего состава.
В воскресенье „Ювентус“ сыграл неаккуратно, но теперь нас ждет еще одна важная игра с „Кротоне“, и нам надо подтвердить наши чемпионские амбиции».