Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2016/2017

Аллегри: «Победа „Ювентуса“ в Кубке Италии — это заслуга всего состава»

18 мая 2017, 00:42
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после победы над «Лацио» в финале Кубка Италии:

«Нужно похвалить ребят за прекрасное выступление и потрясающий первый тайм. „Лацио“ же заслуживает комплиментов за весь проведенный сезон. Гол Дани Алвеса? Думаю, будет неучтиво его выделять после такой замечательной ночи. Победа в Кубке Италии — это заслуга всего состава.

В воскресенье „Ювентус“ сыграл неаккуратно, но теперь нас ждет еще одна важная игра с „Кротоне“, и нам надо подтвердить наши чемпионские амбиции». 

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пэриш: «Надеемся, что „Ливерпуль“ продаст „Кристал Пэласу“ Сако»
17 мая 2017
Мальдини: «Несколько раз общался с президентом ПСЖ»
17 мая 2017
Пуйоль: «Роналду — один из величайших игроков, но Месси лучше»
17 мая 2017
Мбаппе напомнил Бензема молодого Неймара
17 мая 2017
Почеттино: «Я остаюсь в „Тоттенхэме“»
17 мая 2017
Венгер: «Позиция вратаря — единственная, где „Арсеналу“ не нужно усиление»
17 мая 2017
Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
18 мая 2017 в 04:57
Классно сыграли
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
18 мая 2017 в 01:08
я согласен что заслуга всей команды в победе над лацио
Ювентиец
Ювентиец
18 мая 2017 в 00:44
Макс, ты творец всех наших побед!! Спасибо, дорогой!! Оставайся с нами подольше!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 