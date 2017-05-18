Аллегри: «Победа „Ювентуса“ в Кубке Италии — это заслуга всего состава»

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18 мая 2017, 00:42

Наставник «Ювентуса» поделился впечатлениями после победы над «Лацио» в финале Кубка Италии:

«Нужно похвалить ребят за прекрасное выступление и потрясающий первый тайм. „Лацио“ же заслуживает комплиментов за весь проведенный сезон. Гол Дани Алвеса? Думаю, будет неучтиво его выделять после такой замечательной ночи. Победа в Кубке Италии — это заслуга всего состава.

В воскресенье „Ювентус“ сыграл неаккуратно, но теперь нас ждет еще одна важная игра с „Кротоне“, и нам надо подтвердить наши чемпионские амбиции».