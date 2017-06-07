Терентьев: «В „Зените“ рассчитываю играть, а не сидеть на замене»

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07 июня 2017, 06:43

Защитник рассказал о своём переходе из «Ростова» в «Зенит»:

«Мне позвонил Константин Сарсания и рассказал об интересе петербургского клуба. Потом я встретился с Сергеем Фурсенко. Контракт подписал практически моментально. Я возвращаюсь домой — это стало главной причиной моего решения. Если бы с предложением вышел какой-нибудь другой клуб, я бы взял серьёзное время на размышление. А когда зовёт родная команда… Надеюсь, всё будет хорошо.

С Роберто Манчини пока не общался. Отдаю ли себе отчёт в том, что будет высокая конкуренция? Да, конечно. Прекрасно осознаю, что придётся непросто. Я счастлив вернуться домой. Рассчитываю играть, а не сидеть на замене, как пять лет назад. Надеюсь выиграть с „Зенитом“ чемпионат России и успешно выступить в Лиге чемпионов».