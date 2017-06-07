Терентьев: «В „Зените“ рассчитываю играть, а не сидеть на замене»

Защитник Денис Терентьев рассказал о своём переходе из «Ростова» в «Зенит»:
«Мне позвонил Константин Сарсания и рассказал об интересе петербургского клуба. Потом я встретился с Сергеем Фурсенко. Контракт подписал практически моментально. Я возвращаюсь домой — это стало главной причиной моего решения. Если бы с предложением вышел какой-нибудь другой клуб, я бы взял серьёзное время на размышление. А когда зовёт родная команда… Надеюсь, всё будет хорошо.
С Роберто Манчини пока не общался. Отдаю ли себе отчёт в том, что будет высокая конкуренция? Да, конечно. Прекрасно осознаю, что придётся непросто. Я счастлив вернуться домой. Рассчитываю играть, а не сидеть на замене, как пять лет назад. Надеюсь выиграть с „Зенитом“ чемпионат России и успешно выступить в Лиге чемпионов».
в РОСТОВЕ. Многие будут жалеть что ушли.
в РОСТОВЕ. Многие будут жалеть что ушли.
С Вас 3.62.
С Вас 3.62.
Авторские права у Мельникова Владимира Геннадьевича (TOSTAO)
Авторские права у Мельникова Владимира Геннадьевича (TOSTAO)
То что Срасрания позвонил - это может и хорошо и как обычно у нас в футболе, но ехать не говорив с тренером - это бред. Можно сразу билет до скамейки покупать.
То что Срасрания позвонил - это может и хорошо и как обычно у нас в футболе, но ехать не говорив с тренером - это бред. Можно сразу билет до скамейки покупать.
А на работу на базу Зенита чисто за вери-биг зарплатой 2 раза в месяц приезжать. А блин ежкин кот ... Сори... Я друзья совсем запамятовал, в каком веке мы сечас живем - можно же и за зарплатой в такую даль на работу не пилить... Щас же все организации бабосы на карты MasterCard and VISA нормальным пацанам переводят. Не жисть у тя будет, а полная Лафа.) Сиди дома Денис - по ТВ болей за Зенит. Для русских парней в Питерской команде очень мало мест осталось. Конкуренция просто бешенная за место в основе. Роберто Манчини уже целый контейнер итальянских игроков из серии А морем отправил в город на Неве.)))
А на работу на базу Зенита чисто за вери-биг зарплатой 2 раза в месяц приезжать. А блин ежкин кот ... Сори... Я друзья совсем запамятовал, в каком веке мы сечас живем - можно же и за зарплатой в такую даль на работу не пилить... Щас же все организации бабосы на карты MasterCard and VISA нормальным пацанам переводят. Не жисть у тя будет, а полная Лафа.) Сиди дома Денис - по ТВ болей за Зенит. Для русских парней в Питерской команде очень мало мест осталось. Конкуренция просто бешенная за место в основе. Роберто Манчини уже целый контейнер итальянских игроков из серии А морем отправил в город на Неве.)))
произносятся красивые, правильные слова...они не влияют на дальнейшую жизнь
произносятся красивые, правильные слова...они не влияют на дальнейшую жизнь
Лавка длинная, бабла хватает.
Лавка длинная, бабла хватает.
Новосельцев:"Удачи!"
Новосельцев:"Удачи!"