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Терентьев: «В „Зените“ рассчитываю играть, а не сидеть на замене»

07 июня 2017, 06:43

Защитник Денис Терентьев рассказал о своём переходе из «Ростова» в «Зенит»:

«Мне позвонил Константин Сарсания и рассказал об интересе петербургского клуба. Потом я встретился с Сергеем Фурсенко. Контракт подписал практически моментально. Я возвращаюсь домой — это стало главной причиной моего решения. Если бы с предложением вышел какой-нибудь другой клуб, я бы взял серьёзное время на размышление. А когда зовёт родная команда… Надеюсь, всё будет хорошо.

С Роберто Манчини пока не общался. Отдаю ли себе отчёт в том, что будет высокая конкуренция? Да, конечно. Прекрасно осознаю, что придётся непросто. Я счастлив вернуться домой. Рассчитываю играть, а не сидеть на замене, как пять лет назад. Надеюсь выиграть с „Зенитом“ чемпионат России и успешно выступить в Лиге чемпионов».

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Все комментарии
kazak161
kazak161
07 июня 2017 в 22:18
Карты в руки,домой так домой!
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
07 июня 2017 в 21:06
Главное чтобы командный ДУХ остался
в РОСТОВЕ. Многие будут жалеть что ушли.
самуил кац
самуил кац ответ Сергей Саныч (раскрыть)
07 июня 2017 в 18:23
Адрес ! Согласен и на 4.12 !
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ самуил кац (раскрыть)
07 июня 2017 в 17:24
Пожалуйста.
С Вас 3.62.
самуил кац
самуил кац ответ Сергей Саныч (раскрыть)
07 июня 2017 в 16:55
Все равно, спасибо за доставку !
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ самуил кац (раскрыть)
07 июня 2017 в 16:38
Я лишь почтальон.
Авторские права у Мельникова Владимира Геннадьевича (TOSTAO)
holms918
holms918
07 июня 2017 в 14:21
Желания понятны, посмотрим, как будет на самом деле.
Duke_dp
Duke_dp
07 июня 2017 в 14:09
Позвонил бы Новосельцеву для начала)))
То что Срасрания позвонил - это может и хорошо и как обычно у нас в футболе, но ехать не говорив с тренером - это бред. Можно сразу билет до скамейки покупать.
самуил кац
самуил кац ответ Сергей Саныч (раскрыть)
07 июня 2017 в 12:05
Шедеврально ! Зачет !
Санчо Панса
Санчо Панса
07 июня 2017 в 11:59
Это решать не тебе, а главному тренеру. Кто ты такой для Манчини? Ему как то все равно, что Терентьев воспитанник питерского футбола)
Fusion
Fusion
07 июня 2017 в 11:48
Денис, если ты будешь играть в основе в "газпреме", то сборная Бразилли выиграет следующий ЧМ по хоккею. К сожалению питерский Зенит убит газпремом и вряд ли подаст признаки жизни в этом сезоне, опять новый тренер это присоска к деньгам, ему будет наплевать на питерский футбол... Так что сиди спокойно на лавке и смотри как ползает по полю сытое легионерское стадо под названием "газпрем"...
Xtraz
Xtraz ответ самуил кац (раскрыть)
07 июня 2017 в 11:34
Ага, как раз Файзулин такой кадр Он походу уже где-нибудь охранником или официантом на полставки устроился, кроме футклуба)
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
07 июня 2017 в 11:31
ну пускай играет! там уже давно никто не играл нормально
Bearded man
Bearded man
07 июня 2017 в 11:16
Если как Новосельцеву башню не сорвет, то вполне по силам стать основным игроком.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
07 июня 2017 в 10:57
starche
starche
07 июня 2017 в 10:56
А вот это не факт!
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский ответ самуил кац (раскрыть)
07 июня 2017 в 10:30
Золотые слова. А есть ещё варик - в команду ваще даже на тренировки не приезжать - сидеть дома в Питере со смартфоном на мягком диване - по телеку зырить футбол и болеть за родную команду Зенит как они играю в чемпе РФ, ЛЕ , а потом может ещё даже в ЛЧ!
А на работу на базу Зенита чисто за вери-биг зарплатой 2 раза в месяц приезжать. А блин ежкин кот ... Сори... Я друзья совсем запамятовал, в каком веке мы сечас живем - можно же и за зарплатой в такую даль на работу не пилить... Щас же все организации бабосы на карты MasterCard and VISA нормальным пацанам переводят. Не жисть у тя будет, а полная Лафа.) Сиди дома Денис - по ТВ болей за Зенит. Для русских парней в Питерской команде очень мало мест осталось. Конкуренция просто бешенная за место в основе. Роберто Манчини уже целый контейнер итальянских игроков из серии А морем отправил в город на Неве.)))
kole4ek
kole4ek
07 июня 2017 в 09:11
Денис, ты игрок хороший, но ты у нас в основу не проходил. А когда появился шанс проявить себя в этом сезоне. ты проиграл борьбу Байрамяну. Так что в зените тем более, место на лавке твое.
самуил кац
самуил кац ответ Остапчук 67 (комментарий удален) (раскрыть)
07 июня 2017 в 08:59
А самый оптимальный вариант - четвертый ! Не играть, на лавке не сидеть, в заявку не попадать и при этом получать бабки ! Это просто сказка и возможна она только в Зените !
112910415
112910415
07 июня 2017 в 08:54
как клятва Гиппократа...или Президента
произносятся красивые, правильные слова...они не влияют на дальнейшую жизнь
морозз
морозз
07 июня 2017 в 08:51
Это Денис очень рискованный вариант продолжения карьеры. В Зените много высококлассных футболистов в том числе и на твою позицию и должно что то произойти ( фарт, удача, стечение обстоятельств для тебя благоприятных ), чтобы заиграть в основе клуба! Пожелаю конечно удачи, но сомнения в правильности твоего решения остаются!
Serg3.12
Serg3.12
07 июня 2017 в 08:38
Кого ещё Зенит заберёт из Ростова, чтобы Рубину не достался?)

Лавка длинная, бабла хватает.
AmG1991
AmG1991
07 июня 2017 в 08:18
Молло:"Конечно не будешь сидеть на скамейке,да-да"
Новосельцев:"Удачи!"
ДАША Д
ДАША Д
07 июня 2017 в 08:09
Сначала точно будет в запасе.
Новочек
Новочек
07 июня 2017 в 07:56
Ушёл из топ-клуба в Зенит за игровой практикой,понять можно.
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
07 июня 2017 в 07:44
Даже НОБОА в основе не будет,а ты Ванин сосед по лавке.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
07 июня 2017 в 07:23
Успехов Терентьеву
Аксинья
Аксинья
07 июня 2017 в 07:01
Зенит-2 к твоим услугам...
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