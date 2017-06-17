Черчесов: «Никакого давления нет, мы профессионально готовились и сыграли»

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17 июня 2017, 20:27

Главный тренер сборной России заявил, что его подопечные не испытывали давления в матче открытия Кубка Конфедераций против команды Новой Зеландии. Россияне победили со счетом 2:0.

«Давление — это медицинский термин, я о нем слышу уже третий день. Никакого давления нет, мы профессионально готовились и сыграли.

Напряжение было, когда соперник выбивал мяч из пустых ворот в первых трех наших моментах. Потом мы забили гол, все моменты никто никогда не забивает. Реализация... Мы все посмотрим внимательно и какие-то подсказки сделаем».