Черчесов: «Никакого давления нет, мы профессионально готовились и сыграли»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его подопечные не испытывали давления в матче открытия Кубка Конфедераций против команды Новой Зеландии. Россияне победили со счетом 2:0.
«Давление — это медицинский термин, я о нем слышу уже третий день. Никакого давления нет, мы профессионально готовились и сыграли.
Напряжение было, когда соперник выбивал мяч из пустых ворот в первых трех наших моментах. Потом мы забили гол, все моменты никто никогда не забивает. Реализация... Мы все посмотрим внимательно и какие-то подсказки сделаем».
Реализация - это торговый термин. И о нем о рассказал тоже.
Подсказки - а) элемент графического интерфейса
б) попытка незаконной доставки информации неуспевающему ученику.
За нее ставят два по поведению и могут выгнать из школы.
А тупому все равно не поможет.
Реализация - это торговый термин. И о нем о рассказал тоже.
Подсказки - а) элемент графического интерфейса
б) попытка незаконной доставки информации неуспевающему ученику.
За нее ставят два по поведению и могут выгнать из школы.
А тупому все равно не поможет.
Куриные грудки — 2 шт. (предварительно отварить в подсоленной воде)
Перец сладкий болгарский — 1 шт.
Томаты свежие — 2 шт.
Шампиньоны свежие — 200 г (или 1 банка соленых)
Лук репчатый — 2−3 головки (лучше использовать красный)
Петрушка — 1 пучок
Чеснок — 1−2 зубка
Масло постное — 3 ст. ложки
Сыр — 150 г (полутвердых сортов)
Лаваш армянский — 6 шт. (можно использовать лепешки тортилья)
Кетчуп — 2 ст. ложки
Майонез — 1 ст. ложка
Соль
Перец
Для приготовления такос вам понадобится:
тортильи 4 штуки
готовое мясо на ваше усмотрение 300-350 грамм
сыр твердый 100 грамм
капуста молодая или листья салата 100 грамм
луковица красная 1 штука
перец сладкий 0,5 большого плода
перец острый 0,5-1 стручок в зависимости от желаемой остроты
чеснок 1-2 зубчика
сок лайма 2-3 ст. ложки
масло растительное 2 ст. ложки
паста томатная 1,5 ч. ложки
соль, перец по вкусу
Куриные грудки — 2 шт. (предварительно отварить в подсоленной воде)
Перец сладкий болгарский — 1 шт.
Томаты свежие — 2 шт.
Шампиньоны свежие — 200 г (или 1 банка соленых)
Лук репчатый — 2−3 головки (лучше использовать красный)
Петрушка — 1 пучок
Чеснок — 1−2 зубка
Масло постное — 3 ст. ложки
Сыр — 150 г (полутвердых сортов)
Лаваш армянский — 6 шт. (можно использовать лепешки тортилья)
Кетчуп — 2 ст. ложки
Майонез — 1 ст. ложка
Соль
Перец
Для приготовления такос вам понадобится:
тортильи 4 штуки
готовое мясо на ваше усмотрение 300-350 грамм
сыр твердый 100 грамм
капуста молодая или листья салата 100 грамм
луковица красная 1 штука
перец сладкий 0,5 большого плода
перец острый 0,5-1 стручок в зависимости от желаемой остроты
чеснок 1-2 зубчика
сок лайма 2-3 ст. ложки
масло растительное 2 ст. ложки
паста томатная 1,5 ч. ложки
соль, перец по вкусу
только они будут забивать нам голы, а не закатывать
Глупая эйфория Губерниева и сдержанные и охлаждающие комментарии Карпина и Генича
Смешно даже думать о выходе из группы
только они будут забивать нам голы, а не закатывать
Глупая эйфория Губерниева и сдержанные и охлаждающие комментарии Карпина и Генича
Смешно даже думать о выходе из группы
Извините, но какого лешего в основе делают Жирков и Самедов??
Первый нормально прострелить в штрафную не может уже который матч, а Самедов вообще во втором тайме уже мертвый. Бездарная игра крайков. Эти ребята себя изжили.
Извините, но какого лешего в основе делают Жирков и Самедов??
Первый нормально прострелить в штрафную не может уже который матч, а Самедов вообще во втором тайме уже мертвый. Бездарная игра крайков. Эти ребята себя изжили.
Посмотрим, какое у тебя будет настроение после второго и третьего матчей.
Посмотрим, какое у тебя будет настроение после второго и третьего матчей.