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Черчесов: «Никакого давления нет, мы профессионально готовились и сыграли»

17 июня 2017, 20:27
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия2 : 0Логотип футбольный клуб Новая ЗеландияНовая ЗеландияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его подопечные не испытывали давления в матче открытия Кубка Конфедераций против команды Новой Зеландии. Россияне победили со счетом 2:0.

«Давление — это медицинский термин, я о нем слышу уже третий день. Никакого давления нет, мы профессионально готовились и сыграли.

Напряжение было, когда соперник выбивал мяч из пустых ворот в первых трех наших моментах. Потом мы забили гол, все моменты никто никогда не забивает. Реализация... Мы все посмотрим внимательно и какие-то подсказки сделаем».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
18 июня 2017 в 03:18
Ага, профессионалы! Спасибо, что хоть не ударили в грязь лицом в матче с новозеландцами. Нужно срочно улучшать многие компоненты в игре сборной России! В противном случае с португальцами и мексиканцами будет тяжко....
Alex-96
Alex-96 ответ Байкал-38. (раскрыть)
17 июня 2017 в 22:09
Ну или на "человека на букву м" (министера спорта) что с судьями договориться.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Alex-96 (раскрыть)
17 июня 2017 в 22:03
Многие решения Черчесова вызывают сомнения, но когда он не вызвал Денисова и Шатова, а потом вызвал Габулова я всё понял! Так что к черчесову уже претензий нет! остаётся только надежда на русский авось!
varen
varen
17 июня 2017 в 21:59
    gentlewolf
    gentlewolf
    17 июня 2017 в 21:58, ред.
    Напряжение - это физический термин. О нем нам рассказал Черчесов.
    Реализация - это торговый термин. И о нем о рассказал тоже.
    Подсказки - а) элемент графического интерфейса
    б) попытка незаконной доставки информации неуспевающему ученику.
    За нее ставят два по поведению и могут выгнать из школы.
    А тупому все равно не поможет.
    VIC2
    VIC2 ответ Женя Максимов (раскрыть)
    17 июня 2017 в 21:57, ред.
    Чтобы приготовить 6 бурито, вам понадобятся:
    Куриные грудки — 2 шт. (предварительно отварить в подсоленной воде)
    Перец сладкий болгарский — 1 шт.
    Томаты свежие — 2 шт.
    Шампиньоны свежие — 200 г (или 1 банка соленых)
    Лук репчатый — 2−3 головки (лучше использовать красный)
    Петрушка — 1 пучок
    Чеснок — 1−2 зубка
    Масло постное — 3 ст. ложки
    Сыр — 150 г (полутвердых сортов)
    Лаваш армянский — 6 шт. (можно использовать лепешки тортилья)
    Кетчуп — 2 ст. ложки
    Майонез — 1 ст. ложка
    Соль
    Перец

    Для приготовления такос вам понадобится:

    тортильи 4 штуки
    готовое мясо на ваше усмотрение 300-350 грамм
    сыр твердый 100 грамм
    капуста молодая или листья салата 100 грамм
    луковица красная 1 штука
    перец сладкий 0,5 большого плода
    перец острый 0,5-1 стручок в зависимости от желаемой остроты
    чеснок 1-2 зубчика
    сок лайма 2-3 ст. ложки
    масло растительное 2 ст. ложки
    паста томатная 1,5 ч. ложки
    соль, перец по вкусу
    Alex-96
    Alex-96 ответ Байкал-38. (раскрыть)
    17 июня 2017 в 21:56
    Уверенность я считаю во многом от тренера зависит. А тут... с виду суровый, а 0чко жум-жим...
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Alex-96 (раскрыть)
    17 июня 2017 в 21:54
    Ну не 10-0 конечно но 2:0 3:0 это нормально! Очень слабая команда! И не понятно почему Джикия пожарил, Полоз невнятный был, Волнение? Ну это тоже не отмазка Кудряшов такойже новичёк но сыграл нормально! Хотя даже комментаторы заметили как это Н.Зеландия так много ударов наносит! Во кто удивил, а может и нет так это Жирков! Вот старик молодых всех наших перебегал!
    Alex-96
    Alex-96
    17 июня 2017 в 21:49, ред.
    Если готовились, надо было 10-0 делать, это же Зеландия!!! К чему вы там готовитесь?
    Женя Максимов
    Женя Максимов
    17 июня 2017 в 21:48
    мексиканцы угостят сборную бурито с острым тако
    eugen-han
    eugen-han
    17 июня 2017 в 21:47
    главное не впадать в эйфорию и по некоторым предубеждениям победный состав не менять нельзя,потому что состав нашей сборной очевидно требует корректировки и оптимизации,особенно в старте,где выходят не совсем готовые игроки играть весь матч.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    17 июня 2017 в 21:32
    Конечно на фоне Н.Зеландии 95 место мы играли почти хорошо, но есть много недочётов особенно Джикия! был не в своей"тарелки" Пожарил часто, может волнения? Ерохин и Полоз провалили игру. Бухаров вообще ни о чём. Нормально сыграли Глушаков, Смолов, Головин, Жирков вообще был красава! Самедов спорно, вроде много навешивал, а процент неточных передач и ошибок в ближний пас зашкаливают! Если смотреть на Зеландию то это нормально, а что дальше? Так что давайте посмотрим как с Портами и Мексикой сыграем.
    shur
    shur
    17 июня 2017 в 21:26
    ....в футболе главное мысль,где то она в голове тренера,но никак не на поле,картина маслом!!!
    VIC2
    VIC2
    17 июня 2017 в 21:10, ред.
    Португалия с нашей Сборной будет играть так же, как мы играли с Новозеландцами
    только они будут забивать нам голы, а не закатывать

    Глупая эйфория Губерниева и сдержанные и охлаждающие комментарии Карпина и Генича
    Смешно даже думать о выходе из группы
    Шуnя771
    Шуnя771
    17 июня 2017 в 21:07
    Слабо сыграли..., со слабой командой!)
    ermak6848
    ermak6848
    17 июня 2017 в 21:05
    Поздравляю с ПОБЕДОЙ !!!
    Брулин
    Брулин
    17 июня 2017 в 21:05
    При всём уважении, но едва ли можно судить о положении дел после матча с Новой Зеландией. Более серьёзные соперники покажут как всё обстоит на самом деле.
    eugen-han
    eugen-han
    17 июня 2017 в 21:04
    сыграли хорошо,скажем откровенно,учитывая специфику игры соперника,а с португалами будет даже попроще играть в комбинированный футбол нашей сборной,но вот кто может поставить подножку в группе - это наверное мексика,с которой видится более вероятная ничья,может даже без голов.
    Брулин
    Брулин ответ 50лет за Динамо (раскрыть)
    17 июня 2017 в 21:03
    согласен на 100%
    Miha
    Miha
    17 июня 2017 в 21:02
    С первой и последней победой на КК!
    Извините, но какого лешего в основе делают Жирков и Самедов??
    Первый нормально прострелить в штрафную не может уже который матч, а Самедов вообще во втором тайме уже мертвый. Бездарная игра крайков. Эти ребята себя изжили.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответ Дмитрий Аександров (раскрыть)
    17 июня 2017 в 20:58
    Да наверное, второго матча хватит...
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    17 июня 2017 в 20:56, ред.
    После таких комментариев главного тренера становится как-то тревожно за эту сборную. По содержании игры очень неубедительно сыграли и счет никого не должен вводить в заблуждение - играли с командой уровня второго дивизиона АПЛ. Хотя, конечно, качество игры соответствовало рейтингу российской сборной в ФИФА))
    50лет за Динамо
    50лет за Динамо ответ Брулин (раскрыть)
    17 июня 2017 в 20:52
    я понимаю если они обыграли немцев или англичан.
    nahan
    nahan
    17 июня 2017 в 20:47
    Давления нет, разве что Мутко зачастил...
    Брулин
    Брулин
    17 июня 2017 в 20:43
    Ну это на фоне Новой Зеландии, посмотрим, что выйдет с португальцами
    Дмитрий Аександров
    Дмитрий Аександров
    17 июня 2017 в 20:42
    Черчесов, не умничай.
    Посмотрим, какое у тебя будет настроение после второго и третьего матчей.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    17 июня 2017 в 20:32
    Да, давление у болельщиков. Вам то чего ??? Еле , еле со слабачком.
    Гость
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