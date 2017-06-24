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Курбис: «Даже вторую сборную Германии тяжело переиграть»

Матч: ГерманияГермания1 : 1ЧилиЧили
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Курбис Роллан
Сегодня, 05:47 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Бывший главный тренер «Алании», «Марселя» и «Бордо» Роллан Курбис поделился мнением о выступлении сборной Германии на Кубке Конфедераций:

«Ведущие игроки устали после тяжёлого сезона, так что Йоахим Лёв решил устроить смотр резерва. И ведь даже вторую немецкую сборную тяжело переиграть. Германия есть Германия. Пусть приехал не великий состав, но он до сих пор не потерпел поражений, в том числе от сборной Чили, обладателя Кубка Америки, официально лучшей команды Нового Света».

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